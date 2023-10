Von der Bühne auf den Parcours: Dresdner Operettentänzerin mit Ninja-Geheimnis!

Dresden - Sie ist auf der Bühne der Staatsoperette Dresden zu Hause - und in den Boulder- und Parcourshallen. Denn Tänzerin Nina Kemptner ist außerhalb des Theaters leidenschaftliche Ninja-Sportlerin.

Beim Parcours-Sport ist Tänzerin Nina Kemptner noch einmal am kommenden Samstag im Elbepark zu erleben. © Holm Helis

Schon 2022 hangelte und sprang sie scheinbar mühelos durch die RTL-Show "Ninja Warrior Germany".

Kein Wunder, dass die bis in die Zehenspitzen durchtrainierte Tänzerin sich auch am 30 Meter langen Ninja-Parcours versuchte, der bis 7. Oktober im Elbepark Dresden aufgebaut ist.

Nach ihrem ersten "Showeinsatz" ist Nina noch einmal am Samstag zu erleben: 11, 14 und 17 Uhr im Elbepark-Parcours - und am Abend in der Operetten-Vorstellung "Zwei Krawatten".

Im November kämpft sich Nina Kemptner zum zweiten Mal durch den RTL-Parcours. "Die Sendung wurde im Sommer aufgezeichnet und wird nun bald ausgestrahlt. Und ich werde mich auch 2024 wieder bewerben."