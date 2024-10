Vor 115 Jahren gedruckt: Fußball-Sammler erwirbt Dresdens ältestes Stadionheft!

Dresden - Es ist eine absolute Rarität, für Sammler mit Geld nicht zu bezahlen. Dabei handelt es sich lediglich um ein kleines Blatt Papier in A5-Größe, beidseitig mit schwarzer Schrift bedruckt. Und dennoch ist es ein außergewöhnliches Zeugnis seiner Zeit, vielleicht sogar Deutschlands ältestes Fußballprogramm .

Sporthistoriker Jens Genschmar (55) hat bereits Hunderte Relikte rund um Dresdens Fußballgeschichte zusammengetragen. © Petra Hornig

Sporthistoriker Jens Genschmar (55) sammelt für sein "Dresdner Fußballmuseum" allerlei solcher Andenken, Trikots, Fotos, Wimpel.

Dass er nun diese Rarität in seinen Händen halten darf, macht ihn stolz: "Ein absolutes Relikt, das ich von einem Sammler aus Kaiserslautern angeboten bekam und nur durch einen Tausch erhielt. Er bekam dafür ein originales Schreiben von Sepp Herberger ..."

Stadionprogrammhefte, wie man sie heute noch kennt, aber immer seltener bekommt, haben eine lange Geschichte.

Sie stehen mutmaßlich in der Tradition von Programmheften, wie es sie in Theater oder Konzerthäusern gab, weiß Experte Genschmar: "Es gab seinerzeit kaum Spielberichte in den Zeitungen. Insofern nutzten Sportvereine diese Mitteilungsform, um ihre Besucher über Neuigkeiten zu informieren."