Vorm Hutball im Parkhotel: Wirbel um dieses Poklatscher-Poster
Dresden - Ein Plakat sorgt für mächtig Wirbel - zu Recht? Der Hutball im Parkhotel wirbt mit einem Motiv, das von Veranstalter Steffen Grosche (50) unsensibel gewählt wurde. Es zeigt einen Herren, der eine Dame versohlt. Es ist eine Vorlage für alle, die sich gegen Gewalt gegen Frauen einsetzen.
Doch vor der Empörung lohnt sich ein genauer Blick auf das Plakat, das übrigens 2011 schon einmal verwendet wurde.
Auf der Kopfbedeckung des Herren prangt nämlich ein Spruch, der sinnbildlich für irrwitzige Dummheit steht: "Romanes eunt domus". Es ist das grammatisch falsche, lateinische Graffiti ("Römer geht nach Hause") aus dem legendären Monty-Python-Film "Das Leben des Brian".
Brian schreibt den Satz an die Stadtmauer. Ein römischer Centurio erwischt ihn dabei. Die Strafe: Brian muss nicht etwa in den Kerker. Nein, er muss den korrekten Satz 100-mal an die Wand schreiben!
Wird auf dem Plakat also männliche Dummheit aufs Korn genommen?
Der Veranstalter möchte mit der Bildgebung keine Gewalt verherrlichen
Diese Frage kann der Dresdner Künstler Michael "Spacke" Kremer leider nicht mehr beantworten. Der Grafiker, dessen Handschrift unendlich viele Scheune- und Schaubudensommer-Plakate tragen, starb 2022.
Er hatte Dutzende Motive für den Hutball entworfen, deren Vorrat sich nun dem Ende zuneigt. Übrigens zeigte das 2019er-Hutball-Plakat eine Frau, die einen Mann übers Knie legt! Ein Aufschrei gegen Gewalt gegen Männer blieb aus.
Und was sagt Veranstalter Grosche von Waterloo Produktion dazu? "Die Debatte und der Austausch zeigen, dass das Motiv jede Menge und insgesamt womöglich zu viel Interpretationsspielraum bietet. Auf genau diesen hätten wir rückblickend verzichten sollen, denn selbstverständlich möchten wir mit der Bildgebung niemanden vor den Kopf stoßen oder gar Gewalt verherrlichen."
Und weiter: "Der Künstler hat immer wieder auch das Spannungsfeld Mann-Frau aufgegriffen. Nicht selten verbunden mit einem Augenzwinkern oder einem versteckten Hinweis." Laut Veranstalter wurden bis dato auch keine Tickets zurückgegeben.
