Was steckt hinter diesem Kiosk?

Dresden - Ein Kiosk, der keine Zigaretten verkauft, keine Lose und keine Limonade – sondern Begegnung. Mit "NU Kiosk" hat das Staatsschauspiel ein neues Format entworfen, das Kunst und Theater in die Stadtviertel bringen will.

Der NU Kiosk zuletzt in Gorbitz. © Sebastian Hoppe

Das Projekt, getragen vom Montagscafé, will vor allem eines: Schwellen abbauen und Kultur dorthin tragen, wo sie sonst selten zu finden ist.

Seit Jahren steht das Montagscafé des Staatsschauspiels für Begegnung und Teilhabe. Was 2015 als offener Treff für Geflüchtete begann, ist heute eine feste Institution für alle, die Lust auf Austausch und gemeinsames Erleben haben – mit Theater, Musik, Beratung und Essen in entspannter Atmosphäre.

Mit dem NU Kiosk soll dieses Prinzip um eine Dimension erweitert werden. Das Theater wird mobil: Es verlässt die vertrauten Mauern und sucht seine Bühne auf der Straße, auf Plätzen, in Passagen.

"Wir wollen Kultur nicht nur im Zentrum, sondern auch in den Stadtteilen verankern", so sagt es eine Beschreibung des Theaters.

Das klingt nach hehren Zielen, im Konkreten sieht es so aus: Ein kleiner Pavillon, gebaut und gestaltet mit lokalen Partnern, wird ab Herbst 2025 in verschiedenen Dresdner Stadtteilen Station machen.