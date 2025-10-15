Sandkasten-Freunde erfüllen sich Automaten-Traum
Dresden - Restaurants, Schnellimbisse und drei Spätis: Die Rothenburger Straße gilt als eine der belebtesten Straßen der Neustadt. Gerade hier haben zwei Dresdner Freunde mit "Hirsch 24" nun einen Automatenladen eröffnet, der ganz ohne Personal auskommt.
Die Inhaber (beide 30) wollen anonym bleiben, sind seit 20 Jahren befreundet, kickten in ihrer Jugend für denselben Klub.
Nun arbeiten sie hauptberuflich als Bäckermeister und Industriekletterer, haben sich mit dem Laden einen Traum in der Neustadt verwirklicht: "Wir sind auf dem Weißen Hirsch geboren und groß geworden. Abends macht da alles dicht und es gibt keinen Späti."
Im "Hirsch 24" sind fünf Automaten zu finden, die Softdrinks und alkoholische Getränke, Schokolade oder Tabak anbieten. In Zukunft will man auch auf regionale Tiefkühl-Speisen setzen.
Auch ein Kaffeeautomat steht bereit: "Leute, die wirklich früh zur Arbeit gehen, finden keinen Laden, der geöffnet hat", beschreibt der gelernte Bäckermeister.
"Hirsch 24" sieht sich nicht als Konkurrenz für andere Spätis
Zudem befindet sich ganz in der Nähe eine Schule, sodass auch die Jugendlichen sich Softdrinks und Schokoriegel aus dem Automaten ziehen können: "Die anderen Spätis öffnen erst ab 17 Uhr. Wir sehen uns daher nicht als Konkurrenz."
Auf mögliche Ruhestörung oder Vandalismus sei man zwar mit Videoüberwachung und Wachdienst vorbereitet, dennoch kam es in der jungen Geschichte des Ladens bereits zu Übergriffen: "Hier trat ein Kunde mehrfach gegen die Scheibe, die Bilder der Überwachungskamera haben wir der Polizei übermittelt."
Außerdem gilt eine strikte Hausordnung, "die den Konsum im Innenraum untersagt".
Wenn sich nicht daran gehalten wird, sehen die beiden Inhaber das per Video und können die Security alarmieren ...
Titelfoto: Christian Juppe