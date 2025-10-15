Sandkasten-Freunde erfüllen sich Automaten-Traum

Dresden - Restaurants, Schnellimbisse und drei Spätis: Die Rothenburger Straße gilt als eine der belebtesten Straßen der Neustadt. Gerade hier haben zwei Dresdner Freunde mit "Hirsch 24" nun einen Automatenladen eröffnet, der ganz ohne Personal auskommt.

Der Bäckermeister und der Industriekletterer (beide 30) eröffneten kürzlich den "Hirsch24". © Christian Juppe

Die Inhaber (beide 30) wollen anonym bleiben, sind seit 20 Jahren befreundet, kickten in ihrer Jugend für denselben Klub.

Nun arbeiten sie hauptberuflich als Bäckermeister und Industriekletterer, haben sich mit dem Laden einen Traum in der Neustadt verwirklicht: "Wir sind auf dem Weißen Hirsch geboren und groß geworden. Abends macht da alles dicht und es gibt keinen Späti."

Im "Hirsch 24" sind fünf Automaten zu finden, die Softdrinks und alkoholische Getränke, Schokolade oder Tabak anbieten. In Zukunft will man auch auf regionale Tiefkühl-Speisen setzen.

Auch ein Kaffeeautomat steht bereit: "Leute, die wirklich früh zur Arbeit gehen, finden keinen Laden, der geöffnet hat", beschreibt der gelernte Bäckermeister.