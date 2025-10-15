"Mit ordentlich Bums": Dresdner "Ironman" kreiert eigenes Parfüm

Dresden - "Kraftvoll und mit ordentlich Bums" - sein Parfüm soll so umhauen wie Ironman. Das wünscht sich Rocco Zschuppe (39). Nach seiner ersten Freizeit-Karriere als "Ironman" im selbst gebauten Superhelden-Anzug folgt der Dresdner nun ganz seiner Nase - als Duft-Influencer. Auf TikTok ( eau_de_rocco ) stellt der Erzieher Parfüms vor und hat seinen ersten eigenen Unisex-Duft herausgebracht: "One of Eight".

Rocco Zschuppe (39) präsentiert sein Extrait de Parfum "Roc - One of Eight". © Christian Juppe

"Parfüms haben es mir schon immer angetan - und ich gehe nie ohne außer Haus", versichert Rocco. Nicht nur seine Schützlinge im Kindergarten können ihn gut riechen. "Ich bekomme oft Komplimente von den Eltern."

Kein Wunder: Rund 100 Parfüms (Proben nicht mitgerechnet) hat Rocco zu Hause zur Auswahl, lichtgeschützt und bei konstanter Temperatur aufbewahrt. "Parfüms nie ins Bad stellen", rät der Experte. Nur eins hat bislang gefehlt: sein eigenes Parfüm.

Rocco schrieb die Luxusmarke Xerjoff (10 ml bis 290 Euro!) an. Die vermittelte einen Parfümeur - und so landete er bei Hans Georg Staudt in der MGO Duftmanufaktur in Arzbach bei München.

Mit Staudt komponierte Rocco seinen Winterduft, das Extrait de Parfum "One of Eight" - aus 16 hochwertigen Ingredienzien, mit 28 Prozent Duftölanteil.