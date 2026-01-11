"Weißer Hirsch"-Verein gönnt sich rauschende Ballnacht

Dresden - Mit einem wunderbaren, kleinen "Dreikönigsball" begrüßte der Verschönerungsverein Weißer Hirsch/Oberloschwitz traditionell das neue Jahr - und feierte am Samstag zugleich im Parkhotel seinen 150. Geburtstag. Knapp 180 Gäste tanzten und schlemmten sich in eleganter Garderobe durch die Nacht.

Caterer Roland Hess (r.) verköstigt Promi-Figaro Holger Knievel mit frisch geschnittenem Schinken. © Foto Koch

Der alljährlich stattfindende Ball ist ein Geschenk, das sich der Verein dank Sponsoren selbst macht.

In diesem Jahr mit köstlichen Häppchen aus dem Restaurant "Delizia", von Feinkostler Jürgen Müller und der Canapé-Manufaktur von Vereinsmitglied Roland Hess (49), mit Musik von Concerto Bellotto, Jazzacuda und DJane Curly.

Durch den Abend - gewürzt mit Humor und Gedichten von Kabarettist Peter Flache (57) - führte Moderatorin (und Parfümerie-Unternehmerin) Franziska Thiemann.

Unter den Gästen entdeckt: Promi-Figaro Holger Knievel (59) und Modedesignerin Katrin Eulenstein (41).