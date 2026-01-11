"Weißer Hirsch"-Verein gönnt sich rauschende Ballnacht

Am Samstag feierte der Verein Weißer Hirsch/Oberloschwitz den "Dreikönigsball".

Von Katrin Koch

Dresden - Mit einem wunderbaren, kleinen "Dreikönigsball" begrüßte der Verschönerungsverein Weißer Hirsch/Oberloschwitz traditionell das neue Jahr - und feierte am Samstag zugleich im Parkhotel seinen 150. Geburtstag. Knapp 180 Gäste tanzten und schlemmten sich in eleganter Garderobe durch die Nacht.

Caterer Roland Hess (r.) verköstigt Promi-Figaro Holger Knievel mit frisch geschnittenem Schinken.
Caterer Roland Hess (r.) verköstigt Promi-Figaro Holger Knievel mit frisch geschnittenem Schinken.  © Foto Koch

Der alljährlich stattfindende Ball ist ein Geschenk, das sich der Verein dank Sponsoren selbst macht.

In diesem Jahr mit köstlichen Häppchen aus dem Restaurant "Delizia", von Feinkostler Jürgen Müller und der Canapé-Manufaktur von Vereinsmitglied Roland Hess (49), mit Musik von Concerto Bellotto, Jazzacuda und DJane Curly.

Durch den Abend - gewürzt mit Humor und Gedichten von Kabarettist Peter Flache (57) - führte Moderatorin (und Parfümerie-Unternehmerin) Franziska Thiemann.

Unter den Gästen entdeckt: Promi-Figaro Holger Knievel (59) und Modedesignerin Katrin Eulenstein (41).

Die Ballgäste hielt es nicht lange an den festlich gedeckten Tischen - sie tanzten!
Die Ballgäste hielt es nicht lange an den festlich gedeckten Tischen - sie tanzten!  © Foto Koch
Moderatorin Franziska Thiemann (l.) stößt mit Schatzmeisterin Heidi Knop auf den Ball an.
Moderatorin Franziska Thiemann (l.) stößt mit Schatzmeisterin Heidi Knop auf den Ball an.  © Foto Koch

Verein sucht noch neue Mitglieder

Kabarettist Peter Flache stimmte Gedichte und auch zwei Lieder an.
Kabarettist Peter Flache stimmte Gedichte und auch zwei Lieder an.  © Foto Koch

"In einer Zeit, in der persönliche Begegnungen kostbarer denn je sind, schafft dieser Abend einen Raum für Austausch, Freude und das Pflegen wertvoller Kontakte", konnte Vereinsvorsitzender Lutz Schmidt leider nur ins Programmheft schreiben. Er musste mit einer Erkältung das Bett hüten.

Schatzmeisterin Heidi Knop (62) dagegen konnte netzwerken und verrät: "Wir wollen in diesem Jahr unsere Aktion 'Bunte Stromkästen' fortsetzen und arbeiten an der Wiederherstellung einer halben Postmeilensäule, die ursprünglich an der Mordgrundbrücke stand."

Der Verein sucht darüber hinaus neue, tatkräftige Mitglieder und einen neuen Sitz für seine Geschäftsstelle - und liebäugelt mit einem kleinen Raum im Chinesischen Pavillon. Infos zum Verein unter www.dresden-weisser-hirsch.de.

