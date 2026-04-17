Winzer laden in Dresden zur großen Weinverkostung

Dresden - 600 Weine und Sekte von 40 Weingütern und Winzergenossenschaften gibt es Samstag und Sonntag (11 bis 18 Uhr) auf der 13. Weinmesse "Baden-Württemberg Classics" im Congress Center zu verkosten.

Brotsommelier Tino Gierig (56) und Winzerin Maria Lehmann (36) freuen sich auf die Weinmesse "Baden-Württemberg Classics". © Steffen Füssel

In einer Sonderpräsentation stellen sich außerdem das Weingut Lehmann aus Diesbar-Seußlitz und die Weinmanufaktur aus Meißen vor.

Zum Wein gibt's Brot aus dem Dresdner Backhaus. "Schließlich gehören Wein und Brot zu den ältesten Lebensmitteln der Welt", weiß Brotsommelier Tino Gierig (56).

Auch vor Ort: der Dresdner Reiseveranstalter "Augustus Tours", der eine Weinreise an den Bodensee anbietet.

Im Mittelpunkt der Messe jedoch stehen Frühlings- und Sommerweine, die gut zu Spargel oder einer Gartenparty passen. Die Aussteller empfehlen nicht nur, es können auch alle Weine verkostet werden.