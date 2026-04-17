Winzer laden in Dresden zur großen Weinverkostung
Dresden - 600 Weine und Sekte von 40 Weingütern und Winzergenossenschaften gibt es Samstag und Sonntag (11 bis 18 Uhr) auf der 13. Weinmesse "Baden-Württemberg Classics" im Congress Center zu verkosten.
In einer Sonderpräsentation stellen sich außerdem das Weingut Lehmann aus Diesbar-Seußlitz und die Weinmanufaktur aus Meißen vor.
Zum Wein gibt's Brot aus dem Dresdner Backhaus. "Schließlich gehören Wein und Brot zu den ältesten Lebensmitteln der Welt", weiß Brotsommelier Tino Gierig (56).
Auch vor Ort: der Dresdner Reiseveranstalter "Augustus Tours", der eine Weinreise an den Bodensee anbietet.
Im Mittelpunkt der Messe jedoch stehen Frühlings- und Sommerweine, die gut zu Spargel oder einer Gartenparty passen. Die Aussteller empfehlen nicht nur, es können auch alle Weine verkostet werden.
Tickets (20 Euro) gibt es bei Eventim und vor Ort. Wer mit Bus und Bahn anreist und den Fahrschein vorweisen kann, zahlt nur 10 Euro. Im Eintritt ist die Verkostung inklusive. Infos zu allen Winzern: bwclassics.de
Titelfoto: Steffen Füssel