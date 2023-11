"Zauberpeter" Peter Kersten starb im Hospiz: Seine Tricks wird keiner vergessen

Radebeul - Ganz leise und ohne Tricks verabschiedete sich der berühmteste Magier der DDR: Dr. Peter Kersten (80), von seinem Publikum liebevoll "Zauberpeter" genannt, verstarb am Dienstagabend in einem Radebeuler Hospiz. Der TV-Star erlag einer schweren Krebserkrankung.

Dr. Peter Kersten (80) ist untrennbar mit Schloss Kuckuckstein in Liebstadt verbunden. © Marko Förster

Noch im Juli hatte Kersten - obschon sehr geschwächt - seinen 80. Geburtstag mit Freunden und Wegbegleitern auf Schloss Kuckuckstein gefeiert. Ein Ort, der für ihn magisch war.

Von 1985 bis 1991 zog der gebürtige Lausitzer ein Millionenpublikum mit seiner Sendung "Zauber auf Schloss Kuckuckstein" in seinen Bann.

Schon vorher war er für seine Fingerfertigkeiten so berühmt, dass die DDR ihn als "Devisenbringer" ins Ausland schickte und er 1977 von der Academy of Magical Arts in Hollywood mit dem "Zauber-Oscar" ausgezeichnet wurde. Immerhin beherrschte Kersten weit mehr als 1000 Tricks.



Kersten zauberte schon an der Oberschule. Der Durchbruch gelang mit einem TV-Auftritt 1964 in einer Talent-Show von Heinz Quermann. Doch egal ob als Anfänger oder Profi - als Eröffnungstrick ließ "Zauberpeter" immer ein Tüchlein in einer Papiertüte verschwinden.