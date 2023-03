Zehn Premieren: Das erwartet Gäste der Semperoper in der neuen Spielzeit!

Der scheidende Intendant der Semperoper in Dresden kündigte für die neue Spielzeit zehn Premieren-Stücke an. Der Karten-Vorverkauf beginnt am 28. März.

Von Heiko Nemitz

Dresden - Der Semperoper steht eine Zäsur bevor: Sowohl für Intendant Peter Theiler (66) als auch für Chefdirigent Christian Thielemann (63) wird die kommende Saison auch die jeweils letzte am Haus sein. Der scheidende Intendant kündigt für seine finale Spielzeit in Dresden zehn Premieren an, darunter drei Uraufführungen und eine deutsche Erstaufführung in den Sparten Oper, Ballett und Junge Szene. Frauenfiguren dominieren das Programm.

Semperoper-Intendant Peter Theiler (66) präsentiert seine letzte Spielzeit. Hinter ihm Premierenplakate, gestaltet vom Fotokünstler Marton Perlaki. © Norbert Neumann Der Spielplan setze seine Vision fort und verfolge gewohnte Inhalte weiter, so Theiler bei der gestrigen Spielzeitpräsentation. "Einerseits sind wir der Repertoire-Erweiterung verpflichtet, andererseits suchen wir auch Dinge aus, die vielleicht nicht alltäglich sind", so der Intendant. Den Premierenreigen eröffnet im Oktober eine Neuproduktion von Giacomo Puccinis "Turandot" mit Elisabet Teige in der Titelpartie und Ivan Repušić am Dirigentenpult. Inszenieren wird die Französin Marie-Eve Signeyrole. "Eine Regisseurin, die stark video-orientiert arbeitet", so Theiler. Im Februar 2024 kommt als Auftragswerk die von Detlev Glanert komponierte Oper "Die Jüdin von Toledo" nach Grillparzer zur Uraufführung. Die musikalische Leitung hat Jonathan Darlington. Im April folgt die Neuinszenierung der Oper "Katja Kabanowa" von Leoš Janácek, eine Koproduktion mit dem Nationaltheater Prag, wo das Stück bereits 2022 als reduzierte "Corona-Version" aufgeführt wurde. Dresden Kultur & Leute Der Mann, der Dresden bunt machte: Trauer um Airbrusher Shakal In der Fortsetzung der "Richard-Strauss-Tage" ist auch "Die Frau ohne Schatten" zu sehen, mit den Publikumslieblingen Camilla Nylund und Evelyn Herlitzius sowie Christian Thielemann am Pult. Theiler: "Alles Stücke mit femininen Themen, die stellvertretend die Geschichte der weiblichen Emanzipation dokumentieren."

Drei Abgänge, zehn Premieren und eine Neuinterpretation