Zehnjährige Dresdnerin schreibt Buch - mit Papas Hilfe

Dresden - Wenn der Vater mit dem Sohne ... Nein! Es gibt auch echt tolle Papa-Tochter-Projekte. Das beste Beispiel dafür: Michele Pierre Mattusch (37) und seine Tochter Marie Peinemann (10) haben zusammen ein Buch geschrieben - "Marie und Bello im Kuscheltierland".

Papa Michele (37) und Tochter Marie (10) zeigen stolz ihr gemeinsames Buch. © Foto Koch

Marie lieferte die sieben Geschichten, ihr Papa illustrierte sie mit Buntstiften und Computer. "Marie hat in den Ferien einen Schreibworkshop in der Zentralbibliothek im Kulturpalast besucht. Und der sollte nicht einfach so verpuffen", erzählt Vater Michele.

"Die Geschichten habe ich im September geschrieben", ergänzt die Dresdner Fünftklässlerin. Klar: Sie ist die Heldin im Buch - zusammen mit ihrem Kuschelhund Bello.

Den gibt es auch im wirklichen Leben. "Seit ich vier bin, habe ich ihn. Er kommt überall mit hin", holt Marie in der Bibliothek ihr Kuscheltier aus dem Rucksack.

Sie ist - wie auch ihr Papa - Stammgast in der Bibo.