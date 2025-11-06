Zehnjährige Dresdnerin schreibt Buch - mit Papas Hilfe
Dresden - Wenn der Vater mit dem Sohne ... Nein! Es gibt auch echt tolle Papa-Tochter-Projekte. Das beste Beispiel dafür: Michele Pierre Mattusch (37) und seine Tochter Marie Peinemann (10) haben zusammen ein Buch geschrieben - "Marie und Bello im Kuscheltierland".
Marie lieferte die sieben Geschichten, ihr Papa illustrierte sie mit Buntstiften und Computer. "Marie hat in den Ferien einen Schreibworkshop in der Zentralbibliothek im Kulturpalast besucht. Und der sollte nicht einfach so verpuffen", erzählt Vater Michele.
"Die Geschichten habe ich im September geschrieben", ergänzt die Dresdner Fünftklässlerin. Klar: Sie ist die Heldin im Buch - zusammen mit ihrem Kuschelhund Bello.
Den gibt es auch im wirklichen Leben. "Seit ich vier bin, habe ich ihn. Er kommt überall mit hin", holt Marie in der Bibliothek ihr Kuscheltier aus dem Rucksack.
Sie ist - wie auch ihr Papa - Stammgast in der Bibo.
Das Buch gibt es für alle
Sie mag in der Schule zwar lieber Geografie als Deutsch. Aber eine Leseratte ist sie trotzdem: "So alle zwei Wochen hole ich mir fünf neue Bücher", lacht Marie.
Bei 50.000 Kindermedien (Bücher, Hörbücher, Videos) in der Bibo ist Langeweile nicht zu befürchten. Bei Marie und Michele ohnehin nicht.
"Das Buch hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir es einsprechen wollen - als Hörbuch, das wir in der Familie zu Weihnachten verschenken können", überlegt der Papa.
Das Buch (51 Seiten) aber gibt's für alle - es kann bei Amazon für 12,99 Euro bestellt werden.
Titelfoto: Foto Koch