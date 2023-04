Zu Ehren von Olaf Böhme: Sonderziehung mit dem Zwingertrio

Dresden - Am 23. September hätte der Dresdner Kabarettist Olaf Böhme auf seinen 70. Geburtstag angestoßen. Doch der Künstler und Mathematiker, der sich mit seiner Paraderolle als betrunkener Sachse in die Herzen des Publikums spielte, verstarb 2019 an Leukämie. Vier Schauspieler widmen ihm nun zum Geburtstag ein ganz besonderes Programm: Das Zwingertrio mit Tom Pauls (63), Peter Kube (66) und Jürgen Haase (64) laden gemeinsam mit Thomas Kaufmann (45) zum "Fest für Olaf Böhme".