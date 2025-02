Zuschendorfer Kamelienrausch: Das Landschloss steht schon in voller Blüte

Pirna - Das Herz vom Zuschendorfer Schlossgärtner Matthias Riedel (66) gehört den Kamelien und schlägt für seine "Kameliendame" Marion (65). Denn sie ist nicht nur seine Ehefrau, sondern auch Expertin in Sachen Kamelien.

Marion Riedel (65) arrangiert die ersten Blüten in flachen Schalen und Keramikgefäßen. © Eric Münch

Gemeinsam bereiten sie mit ihrem Team die 22. Deutsche Kamelienschau vor, die ab dem morgigen Samstag mit über 1000 Blüten von über 500 Sorten das Landschloss und seine Besucher in einen wahren Kamelienrausch versetzt.

"Seit 2003 sind wir Gastgeber der Schau und werden auch international beachtet", sagt Riedel stolz. "Anfangs dauerte die Schau nur drei Tage." Heute werden die vergänglichen Schönheiten eine Woche präsentiert - und danach bis 13. April von sächsischen Blüten ersetzt.

"Dafür stellen wir extra unsere Heizung ab", schmunzelt Riedel. "Die Kamelien lieben es frisch."

In diesem Jahr werden die Blüten unter dem Motto "Kamelienwelten - Die Kamelie, mal aristokratisch, mal erotisch oder ein Symbol für Göttlichkeit, Perfektion Schönheit und den Neuanfang" ausgestellt. Der Titel klingt wie eine Liebeserklärung. Und die Riedels sind sich auch einig, wer ihnen die Liebste ist: die Sorte "Frau Minna Seidel". "

Sie ist grazil, perfekt im Blütenbau, von zartem Rosa und so apart wie Porzellan", schwärmt Marion Riedel über die Ende des 19. Jahrhundert aus Japan importierte Sorte. "Sie ist die perfekte Blüte, um am Knopfloch getragen zu werden."