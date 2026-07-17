Wo Kaninchen wohnten, wird jetzt Oper gespielt: Bunter Zirkuswagen hat eine bewegte Geschichte

Dresden - In der Sommerwirtschaft Saloppe nahe den Elbschlössern ( Dresden ) parkt seit vielen Jahren ein ganz besonderer Wagen. Ein Zirkuswagen, der seit fast 15 Jahren im Sommer für reichlich zehn Vorstellungen zur Bühne der "Serkowitzer Volksoper" wird. Dabei gäbe die Geschichte des Wagens selbst den Stoff für eine Oper her!

Der Zirkuswagen in der Saloppe ist die Heimstatt der Serkowitzer Volksoper. © Eric Münch

Würde man der nostalgischen Reklame am Wagen glauben, dann wären damit die Kopfstand-Artisten Alexander und Felix Patty um die Welt gereist. Die gab es wirklich, nur waren sie nie mit diesem Zirkuswagen unterwegs.

Der gehört vielmehr Event-Profi Steffen Grosche, der u. a. im Parkhotel den legendären Hutball und in der Saloppe das Seifenkistenrennen veranstaltet.

"Der Wagen ist seit 1953 mit Unterbrechungen in Familienbesitz", verrät Grosche. Sein Großvater hatte ihn in Nieschütz (Landkreis Meißen) gebaut. "Er fuhr mit einer Rassekaninchenschau übers Land, zu Märkten und Festen. In dem Wagen waren die Kaninchen untergebracht."

Der Vater übernahm vom Großvater den Wagen - aber nicht die Tiere. Spielautomaten zogen ein. "Damit ging’s von Rummel zu Rummel - bis zur Wende", verrät Grosche.