Sommertermin mit Popsängerin ZAZ: Weltstar aus Frankreich in der Jungen Garde

Dresden - ZAZ ist zurück – mit neuem Album und neuer Tournee. Die Deutschland-Tour startete am Donnerstag in München und wird Samstag fortgesetzt in Dresden , Junge Garde.

ZAZ (46) beim Konzert in São Paulo, Brasilien, im März dieses Jahres. © imago/Fotoarena

Auf der Sommertour stellt die französische Sängerin (bürgerlich Isabelle Geffroy, 46) ihr im Frühjahr erschienenes Album „Sains et saufs“ vor und zeigt dabei eine neue Seite von sich.

Der typische ZAZ-Sound ist zwar noch da – diese Mischung aus Chanson, Pop und Jazz, gesungen mit ihrer unverwechselbaren rauen Stimme –, doch die neuen Songs wirken persönlicher und nachdenklicher als viele frühere Stücke.

Während sie mit Liedern wie „Je veux“ einst als lebensfrohe Stimme der Straße bekannt wurde, geht es auf dem neuen Album stärker um innere Wege, um Veränderung, Verletzlichkeit und die Frage, was im Leben wirklich zählt.

"Sains et saufs" bedeutet übersetzt "gesund und unversehrt" und beschreibt den Gemütszustand der Sängerin, die sich im Leben und in der Musik neu sortiert hat.