Sommertermin mit Popsängerin ZAZ: Weltstar aus Frankreich in der Jungen Garde
Dresden - ZAZ ist zurück – mit neuem Album und neuer Tournee. Die Deutschland-Tour startete am Donnerstag in München und wird Samstag fortgesetzt in Dresden, Junge Garde.
Auf der Sommertour stellt die französische Sängerin (bürgerlich Isabelle Geffroy, 46) ihr im Frühjahr erschienenes Album „Sains et saufs“ vor und zeigt dabei eine neue Seite von sich.
Der typische ZAZ-Sound ist zwar noch da – diese Mischung aus Chanson, Pop und Jazz, gesungen mit ihrer unverwechselbaren rauen Stimme –, doch die neuen Songs wirken persönlicher und nachdenklicher als viele frühere Stücke.
Während sie mit Liedern wie „Je veux“ einst als lebensfrohe Stimme der Straße bekannt wurde, geht es auf dem neuen Album stärker um innere Wege, um Veränderung, Verletzlichkeit und die Frage, was im Leben wirklich zählt.
"Sains et saufs" bedeutet übersetzt "gesund und unversehrt" und beschreibt den Gemütszustand der Sängerin, die sich im Leben und in der Musik neu sortiert hat.
Auf der Bühne verbindet ZAZ beide Welten - die Energie und Spontaneität, für die ihre Konzerte berühmt sind, mit den leiseren Tönen des neuen Albums. Morgen in der Jungen Garde treffen die neuen Songs auf eine Reihe der alten Hits. Mit etwas Glück Restkarten an der Abendkasse.
Titelfoto: imago/Fotoarena