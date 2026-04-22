Laufen bis das Auto kommt: Dieses Sport-Event kommt bald nach Dresden

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei dem "Wings for Life World Run" am 10. Mai geht es darum, vor einem "Catch Car" davonzulaufen. Sämtliche Erlöse gehen dabei an die "Wings for Life Stiftung".

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - "Laufen für die, die es nicht mehr können." Das ist das Motto des alljährlichen "Wings for Life World Run" - einem Laufevent, bei dem es vor allem um eines geht: Spenden sammeln. Denn bei diesem besonderen Lauf geht es nicht darum, der Erste an der Ziellinie zu sein, sondern mit Bewegung etwas Gutes für Menschen zu tun, die es nicht so einfach haben.

An Dutzenden Standorten auf der ganzen Welt findet gleichzeitig der "Wings for Life World Run" statt - und so auch in Dresden. Natürlich können auch Menschen mit Behinderung an dem Event teilnehmen. (Archivbild)
An Dutzenden Standorten auf der ganzen Welt findet gleichzeitig der "Wings for Life World Run" statt - und so auch in Dresden. Natürlich können auch Menschen mit Behinderung an dem Event teilnehmen. (Archivbild)  © ARMIN WALCHER / WINGS FOR LIFE / AFP

Am 10. Mai, um exakt 13 Uhr, fällt der Startschuss für den "Wings for Life World Run", dem "größten Laufevent der Welt", heißt es auf der Website. Doch anders als bei einem herkömmlichen Marathon gibt es hier keine Ziellinie.

Genau 30 Minuten nach den Läufern startet ein sogenanntes "Catch Car" mit einer Geschwindigkeit von 14 Kilometern pro Stunde. Mit der Zeit wird es immer schneller und fährt so lange, bis es jeden Läufer eingeholt hat.

Dabei gehen 100 Prozent der Startgelder an die "Wings for Life Stiftung", die sich dafür einsetzt, eine Heilung für Rückenmarksverletzungen zu finden.

Dresden: Jahrtausende alt! Sondengänger entdeckt Schatz aus Bronzezeit
Dresden Jahrtausende alt! Sondengänger entdeckt Schatz aus Bronzezeit

Auf der ganzen Welt finden insgesamt acht sogenannte "Flagship Runs" statt, darunter auch einer in München. Bei diesen ist das "Catch Car" real, also ein echtes Auto, das die Laufstrecke nach einer halben Stunde abfährt. Doch da es ein "World Run" ist, an dem jeder teilnehmen kann, gibt es die Möglichkeit, auch virtuell gegen das "Catch Car" anzutreten und so auch in Dresden.

In Kooperation mit dem "Social Sports Club" kommt das "Catch Car" zumindest digital auch nach Dresden.

Alles, was die Läufer - neben einer Anmeldung für den Lauf - dafür brauchen, ist die "Wings for Life World Run App", welche während des Laufes die ganze Zeit im Hintergrund mitläuft und durch einen Ton signalisiert, wenn das "Catch Car" einen eingeholt hat.

Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Zum wiederholtem Mal findet der "Wings for Life World Run" auch in Dresden statt. (Archivbild)
Zum wiederholtem Mal findet der "Wings for Life World Run" auch in Dresden statt. (Archivbild)  © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Das wird die Strecke des "Wings for Life World Runs" in Dresden

Bei allen "Flagship Runs" jagt ein echtes Auto den Läufern auf der Strecke hinterher. In Dresden wird dieses Auto die Sportler und Sportlerinnen lediglich virtuell einholen. (Archivbild)
Bei allen "Flagship Runs" jagt ein echtes Auto den Läufern auf der Strecke hinterher. In Dresden wird dieses Auto die Sportler und Sportlerinnen lediglich virtuell einholen. (Archivbild)  © PHILIPP PLATZER / WINGS FOR LIFE / AFP

Ähnlich wie im vergangenen Jahr wird auch in diesem Jahr wieder der Sportpark Ostra die Austragungsstätte des Laufevents sein. Dabei wird es zwei verschiedene Runden geben.

Eine kürzere, barrierefreie Strecke mit einer Länge von 1,3 Kilometern und eine längere, weniger barrierefreie Strecke mit einer Länge von 5,2 Kilometern. Die Sportler und Sportlerinnen laufen dabei sowohl auf dem Messering als auch auf der Schlachthofstraße und der Pieschener Allee.

Wer selbst nicht teilnehmen kann, aber trotzdem einen Beitrag für den guten Zweck leisten möchte, kann einem Teilnehmer auch einen zusätzlichen Ansporn mit auf den Weg geben. Auf der Website der Stiftung gibt es nämlich die Möglichkeit, einen bestimmten Betrag pro gelaufenem Kilometer einer Person zu spenden.

Dresden: Mächtig prächtig: Protz-Etage im Residenzschloss fertig
Dresden Mächtig prächtig: Protz-Etage im Residenzschloss fertig

Je mehr also der Athlet oder die Athletin läuft, die man unterstützt, desto mehr kommt auch am Ende für die Forschung zusammen.

Titelfoto: Fotomontage: ARMIN WALCHER / WINGS FOR LIFE / AFP, picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Mehr zum Thema Dresden: