Laufen bis das Auto kommt: Dieses Sport-Event kommt bald nach Dresden

Dresden - "Laufen für die, die es nicht mehr können." Das ist das Motto des alljährlichen "Wings for Life World Run" - einem Laufevent , bei dem es vor allem um eines geht: Spenden sammeln. Denn bei diesem besonderen Lauf geht es nicht darum, der Erste an der Ziellinie zu sein, sondern mit Bewegung etwas Gutes für Menschen zu tun, die es nicht so einfach haben.

An Dutzenden Standorten auf der ganzen Welt findet gleichzeitig der "Wings for Life World Run" statt - und so auch in Dresden. Natürlich können auch Menschen mit Behinderung an dem Event teilnehmen. (Archivbild) © ARMIN WALCHER / WINGS FOR LIFE / AFP

Am 10. Mai, um exakt 13 Uhr, fällt der Startschuss für den "Wings for Life World Run", dem "größten Laufevent der Welt", heißt es auf der Website. Doch anders als bei einem herkömmlichen Marathon gibt es hier keine Ziellinie.

Genau 30 Minuten nach den Läufern startet ein sogenanntes "Catch Car" mit einer Geschwindigkeit von 14 Kilometern pro Stunde. Mit der Zeit wird es immer schneller und fährt so lange, bis es jeden Läufer eingeholt hat.

Dabei gehen 100 Prozent der Startgelder an die "Wings for Life Stiftung", die sich dafür einsetzt, eine Heilung für Rückenmarksverletzungen zu finden.

Auf der ganzen Welt finden insgesamt acht sogenannte "Flagship Runs" statt, darunter auch einer in München. Bei diesen ist das "Catch Car" real, also ein echtes Auto, das die Laufstrecke nach einer halben Stunde abfährt. Doch da es ein "World Run" ist, an dem jeder teilnehmen kann, gibt es die Möglichkeit, auch virtuell gegen das "Catch Car" anzutreten und so auch in Dresden.

In Kooperation mit dem "Social Sports Club" kommt das "Catch Car" zumindest digital auch nach Dresden.

Alles, was die Läufer - neben einer Anmeldung für den Lauf - dafür brauchen, ist die "Wings for Life World Run App", welche während des Laufes die ganze Zeit im Hintergrund mitläuft und durch einen Ton signalisiert, wenn das "Catch Car" einen eingeholt hat.