Dresdnerin zwischen Luxuslabels und Laufsteg: So lebt Lea (22) ihren Paris-Traum

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Dresdnerin Lea Willkommen startet in der Modewelt von Paris durch. TAG24 erzählte sie von ihrer Einladung zur Fashion Week und ihrem Traum, Model zu werden.

Von Emelie Herrmann

Dresden/Paris - Vom Schönfelder Hochland auf die ganz große Modebühne: Als Fashion-Studentin und angehendes Model durfte Lea Willkommen (22) exklusiv bei der Haute-Couture-Show von Balenciaga in Paris dabei sein. Im Gespräch mit TAG24 erzählt die gebürtige Dresdnerin, wie sie sich derzeit einen Platz in der internationalen Modewelt erarbeitet.

Dresdnerin Lea Willkommen (22) lebt seit drei Jahren in Paris und versucht dort, ihre Modelkarriere anzukurbeln.
Dresdnerin Lea Willkommen (22) lebt seit drei Jahren in Paris und versucht dort, ihre Modelkarriere anzukurbeln.  © Bildmontage: privat

"Ich wollte raus in die große Welt und meine Träume wahr werden lassen", verrät die 22-Jährige. Gleich nach dem Abitur hat sie ihre Heimat, das Schönfelder Hochland bei Dresden, verlassen und sich ins Mode-Getümmel von Paris gestürzt.

Dass es für Lea in die Modebranche gehen sollte, war schon früh klar. Der Anstoß dazu kam teils auch von ihrer Mutter, die Lea zu Modeschauen mitnahm: "Ihre beste Freundin hat eine Boutique und hat immer schon Potenzial in mir als Model gesehen und gesagt: 'Probier' das doch mal aus.'"

Neben ersten Jobs entschied sich Lea aber bewusst für ein Studium an der "Esmod"-Schule in Paris. Im Studiengang "Fashion Business" kombinierte sie Geschäftssinn mit ihrer Leidenschaft für Mode. "Das ist eine der Top fünf weltweit besten Modeschulen", erzählt Lea stolz.

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Dort machte sie vor gut einem Monat ihren Abschluss als eine der Klassenbesten. Den Bezug zu ihrer Heimat verlor Lea aber nicht. Für ihre Abschlussarbeit entwickelte sie ein Konzept für eine Zusammenarbeit der traditionsreichen sächsischen Porzellan-Manufaktur Meissen mit dem Pariser Haute-Couture-Haus Schiaparelli.

Dresdnerin Lea erhält Einladung zur Pariser Fashion Week

Die Studentin war zu Gast bei der Haute-Couture-Show von Balenciaga in Paris.
Die Studentin war zu Gast bei der Haute-Couture-Show von Balenciaga in Paris.  © privat

Ihre Leistung dürfte schließlich auch für ihre Einladung zur Pariser Fashion Week gesorgt haben. Als eine von acht ausgewählten Studenten wurde sie zur Show von Balenciaga eingeladen.

"Wir waren als Gast da und wir hatten einen richtigen Sitzplatz bekommen, was auch schon viel wert ist. Weil sonst muss man eigentlich stehen oder bekommt irgendwo hinten in der Ecke einen Platz", schwärmt die 22-Jährige.

Während der Show saß Lea nur wenige Meter entfernt von Modegrößen wie Vogue-Chefin Anna Wintour (76) oder Schauspielerin Lily Collins (37). "In dem Moment ist man in einer anderen Welt. Wenn man das Revue passieren lässt, merkt man, wie weit man schon gekommen ist."

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Nicht nur wegen des besonderen Erlebnisses hat sich der Besuch gelohnt: Das Nachwuchs-Model konnte vielversprechende Kontakte, unter anderem mit Balenciaga, knüpfen, die seiner Karriere weiter Schwung verleihen dürften.

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Lea konnte intime Einblicke rund um die Balenciaga-Show gewinnen.
Lea konnte intime Einblicke rund um die Balenciaga-Show gewinnen.  © Bildmontage: privat

Mit Weltstars drehen: am Set des Netflix-Hits "Emily in Paris"

Lea hat ihr Leben in Dresden zurückgelassen und wohnt jetzt im Pariser Stadtteil Montmartre.
Lea hat ihr Leben in Dresden zurückgelassen und wohnt jetzt im Pariser Stadtteil Montmartre.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/willkommenlea

Die Dresdnerin ist ein echtes Multitalent: Zwischen Hörsaal und Laufsteg hat sie auch immer noch in der Business-Branche einen Fuß in der Tür. Neben dem Studium arbeitete sie für einen Luxus-Reseller, der Taschen renommierter Marken wie Chanel oder Hermès verkauft.

Doch nicht nur in der Modewelt konnte Lea Erfahrungen sammeln. Über einen Dozenten ihrer Hochschule erhielt sie die Chance, als Statistin bei der Netflix-Serie "Emily in Paris" mitzuwirken. Nur eine Woche nach ihrer Bewerbung stand sie mit Lily Collins für Staffel 5 am Set. Und auch für die sechste und letzte Staffel wurde Lea erneut engagiert.

Längerfristig möchte die Wahl-Pariserin beide Welten miteinander kombinieren: "Ich sehe mich selbst eher in der Business-Richtung, möchte das mit dem Modeln aber mixen und dann meine eigene Marke aufbauen", erzählt Lea mit Blick auf die Zukunft.

Die Verbindung in die Heimat behält sie bei. Mindestens einmal im Jahr kehrt Lea zurück nach Dresden, um Familie und Freunde zu sehen. Mit ihrem abgeschlossenen Studium, ersten Modeljobs und Kontakten in der Modewelt will sie ihren Weg aber weiter in Paris gehen.

Titelfoto: Bildmontage: privat

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