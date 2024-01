Letzte Ruhe für Gastro-Profi Markus Pexa: Abschied mit Eierlikör und goldenen Luftballons

Dresden - Der Name Markus prangt in Goldbuchstaben vorm Catering. 200 weiße, rote, lila und goldene Luftballons steigen mit Musik in den strahlend blauen Himmel. Wer von oben auf die Niederauer "Buschmühle" blickt, könnte meinen, hier wird ein Geburtstag oder ein Junggesellenabschied gefeiert.