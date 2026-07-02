1000 neue Jobs! Neues Mega-Werk von Infineon eröffnet

Dresden - Ohne EU-Präsidentin und Bundeskanzler, dafür mit viel Herzblut, Stolz und internationaler und medialer Anteilnahme wurde am Donnerstag in Dresden die neue Smart Power Fab von Infineon Technologies eröffnet.

Das Werk wurde früher fertig als geplant. © Robert Michael/dpa

Mit der Chipfabrik geht eine der wichtigsten Industrieinvestitionen Europas an den Start. Rund fünf Milliarden Euro investiert das Unternehmen. Rund eine Milliarde Euro gaben Land, Bund und EU dazu. Insgesamt 1000 neue Jobs entstehen.

Infineon-Boss Jochen Hanebeck (58) freute sich: "Die Smart Power Fab kommt genau zur richtigen Zeit." Er erinnerte daran, dass das Unternehmen viel Mut aufgebracht hatte, als es vor drei Jahren die größte Einzelinvestition in seiner Geschichte anschob.

Zum Zeitpunkt dieser Entscheidung gab es einen wirtschaftlichen Abschwung, und Infineon hatte noch keinen rechtssicheren Förderbescheid für das Projekt vorliegen.

Mit der neuen Fabrik, die drei Monate früher fertig wurde als geplant, verdoppelt Infineon seine Produktionskapazitäten am Standort Dresden und schafft die weltweit größte Fabrik für intelligente Leistungshalbleiter.