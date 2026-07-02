Kühns Kübel auf der Louisenstraße sind nur noch Ascher und Mülleimer

Dresden - Anfang Juni platzierte die Stadt Pflanzkübel und Sitzbänke auf der Louisenstraße . Ein 50.000-Euro-Projekt, feierlich eingeweiht von Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne). Nicht einmal vier Wochen später sind fast alle neuen Möbel mit Graffiti beschmiert! Die Kübel werden als Aschenbecher, Mülleimer, sogar als Kürbisbeet missbraucht.

Ein Anwohner hat Kürbisse gepflanzt, die Stadt toleriert das. © Thomas Türpe

Das Projekt "Sommerstraße 2026" sollte die Louisenstraße eigentlich aufwerten - stattdessen sieht der Abschnitt zwischen Alaunstraße und Rothenburger Straße eher schmuddelig aus. Ja, in den Blumenkübeln sprießt zartes Grün. Doch dazwischen liegen Kronkorken, Bierdeckel und Zigarettenkippen.

"Wie von uns erwartet, sind aus völlig überteuerten Blumenkübeln binnen kürzester Zeit Luxus-Müllkübel und Aschenbecher zum Stückpreis von knapp 10.000 Euro geworden", ärgert sich Stadtrat Johannes Schwenk (34, CDU), der auch im Stadtbezirksbeirat Neustadt sitzt. Der hatte im Februar 50.000 Euro für die "Sommerstraße" lockergemacht, gegen die Stimmen von CDU, Team Zastrow und AfD.

Auf TAG24-Anfrage teilte die Stadtverwaltung mit, dass man den Vandalismus auch schon beobachtet habe. Doch "die Haltbarkeit des Cortenstahls ist dadurch nicht beeinträchtigt, weshalb gegenwärtig keine Maßnahmen vorgesehen sind".

Sowieso wiesen die Straßenräume in der Äußeren Neustadt "einen vergleichsweise hohen Verschmutzungsgrad auf" und würden "in kurzen, regelmäßigen Intervallen gereinigt". Die neuen Pflanzkübel auf der Louisenstraße sogar täglich.