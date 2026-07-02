Für den Trinitatisplatz ist eine Schönheitskur geplant

Dresden - Schluss mit der Tristesse rund um die Trinitatiskirche (Johannstadt)! Über 1,5 Millionen Euro (mehrheitlich EU-Mittel) will das Rathaus für eine Spielstraße, Baumpflanzungen und Sitzgruppen investieren. Dafür werden zehn Parkplätze ersatzlos gestrichen.

Erfährt das Umfeld der Trinitatiskirche eine Aufwertung? © Eric Münch

"Das Areal rund um die Jugendkirche wird bei den Bürgern und den direkten Anrainern tendenziell negativ wahrgenommen", erklärt die Verwaltung in einer Vorlage für den Bauausschuss. Neupflanzungen, Spielflächen, Sitzbänke, Mülleimer und Fahrradständer sollen die Aufenthaltsqualität erhöhen.

Die Straße zwischen Trinitatishaus und Trinitatiskirche in Dresden soll zur Spielstraße mit Spiel- und Sportgeräten umgewandelt, Parkplätze sollen neu angeordnet werden.

"Einige Parkplätze entfallen, gleichzeitig kommen andere dafür hinzu", erklärt Stadtsprecher Alexander Buchmann (39) auf TAG24-Anfrage.