Lingner-Millionäre starten PR-Offensive im Netz

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Nach Unterzeichnung des Notarvertrages für die Übernahme des Erbbaurechts des Lingnerschloss wollen die millionenschweren Investoren eine PR-Offensive starten.

Von Hermann Tydecks

Dresden - 1,65 Millionen Euro für 44 Jahre: Nach Unterzeichnung des Notarvertrages für die Übernahme des Erbbaurechts für das Lingnerschloss wollen die millionenschweren Investoren Thomas Bohn (58) und Oliver Kreider (60) eine kontrollierte PR-Offensive starten und dafür eine Internetseite einrichten.

In wenigen Tagen soll das Online-Portal www.lingner-forum.de freigeschaltet werden.
In wenigen Tagen soll das Online-Portal www.lingner-forum.de freigeschaltet werden.  © Petra Hornig

So soll in der kommenden Woche das Online-Portal freigeschaltet werden. "Dort wird die künftige Betreibergesellschaft erstmals ihr Konzept für die zukünftige Entwicklung des historischen Areals vorstellen", heißt es in einer Mitteilung.

Gleichzeitig seien alle Dresdner eingeladen, Fragen zu stellen und Ideen einzubringen. Allerdings geht das nur schriftlich.

"Die strategische Kommunikation des Projektes wird künftig von einer beauftragten Kommunikationsagentur koordiniert", heißt es weiter.

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Mit Start des Lingner-Forums beginne ein "offener Beteiligungsprozess". Ziel sei es, Vertrauen zu schaffen und den historischen Auftrag Karl August Lingners gemeinsam mit der Stadtgesellschaft in die Zukunft zu führen.

"Das Lingner Forum soll hierfür die zentrale Plattform für Transparenz, Information und den offenen Dialog sein", wird die Projektleitung der Karl August Lingner Schloss Verwaltungs GmbH zitiert. Diese Firma hatten Bohn und Kreider im April gegründet.

Titelfoto: Petra Hornig

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