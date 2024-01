2000 Trecker in der Innenstadt: Wird Dresden am Mittwoch lahmgelegt?

Dresden - Der Bauernprotest ist noch nicht vorbei: Gab es am Dienstag in Sachsen nur ein paar Korsos und Blockaden, soll die Landeshauptstadt am Mittwoch mit Traktoren regelrecht geflutet werden. Auf der zentralen Protestkundgebung Dresden will Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) sprechen. Die Polizei warnt vor einem Verkehrs-Chaos.

Bauern-Sprecher Robert Erdmann (37, LSV) kündigt für den Mittwoch so viele Landmaschinen in der Landeshauptstadt an wie noch nie. © privat

Eine ganze Woche Protest wurde versprochen, und so ging es auch weiter: Am Dienstag fuhr unter anderem ein Traktor-Korso mit mehr als 200 Maschinen durch den Landkreis Meißen, auch angezeigte Blockaden an Autobahnen gab es wieder.

Mit geballter Kraft soll es am Mittwoch Dresden treffen: "Wir kommen in einer Sternfahrt nach Dresden", sagt Robert Erdmann (37) von der Bauernvereinigung "Land schafft Verbindung" (LSV). "So viele Traktoren waren noch nie in Dresden!"

Drei, möglicherweise sogar vier Korsos sollen in die Stadt führen und schon gegen 9 Uhr die Stadtgrenze erreicht haben.

"Ich rechne bei meinem Korso aus Richtung Oschatz mit bis zu 800 Traktoren", so der Landwirt.