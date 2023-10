23. Dresden-Marathon: Hier gibt es am Sonntag Sperrungen und Einschränkungen

Dresden - Während die einen dem nächsten Dresden-Marathon am Sonntag entgegenfiebern, sorgen sich andere vielmehr um Sperrungen und Einschränkungen. Jetzt hat die Stadt eine umfangreiche Pressemitteilung mit sämtlichen "Unannehmlichkeiten" veröffentlicht. Was erwartet die Dresdner also am 22. Oktober?