 519

242 neue Radbügel in Dresden für sechsstellige Summe

In der Stadt Dresden wurden an 24 Standorten 242 neue Abstellplätze für Fahrräder errichtet.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Neue Radbügel in der ganzen Stadt: Im vergangenen Jahr wurden an 24 Standorten 242 neue Abstellplätze für Fahrräder errichtet. Das kostete rund 180.000 Euro. Auch 2026 soll der Ausbau weitergehen.

An der Bodenbacher Straße wurden Parkplätze für Radbügel geopfert.
An der Bodenbacher Straße wurden Parkplätze für Radbügel geopfert.  © Thomas Türpe

Damit gibt es in Dresden jetzt insgesamt 465 Standorte zum Anschließen von Fahr- und Lastenrädern. Die Abstellmöglichkeiten für Lastenräder konnten im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt werden.

Aktuell gibt es 35 Stück (2024: 16 Abstellplätze). An der Bodenbacher Straße waren dafür Parkplätze weggefallen.

"Vor Beginn der Bauarbeiten prüfen Fachleute jeden Standort zunächst auf Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten", so ein Sprecher.

Dresden: Einsatz am ganz frühen Neujahrsmorgen: Hier machen sie unseren Silvester-Dreck weg
Dresden Lokal Einsatz am ganz frühen Neujahrsmorgen: Hier machen sie unseren Silvester-Dreck weg

So gelinge es häufig, Radbügel an Fußwegvorstreckungen zu nutzen, um gleichzeitig Kreuzungen übersichtlicher zu gestalten.

Ein großer Teil der neuen Radbügel wurde an breiten Fußwegen errichtet. 2026 sollen vor allem Cotta und Johannstadt weitere Radabstellplätze erhalten.

Titelfoto: Thomas Türpe

Mehr zum Thema Dresden Lokal: