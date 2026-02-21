Stromausfall in Dresden: SachsenEnergie äußert sich zum Grund

Dresden - Plötzlich war der Strom weg: Am Samstagmorgen kam es an zahlreichen Wohnadressen in Dresden-Blasewitz zu einer kurzzeitigen Versorgungsunterbrechung.

Mehr als 2000 Dresdner Haushalte waren am Samstagvormittag für kurze Zeit ohne Strom. (Symbolfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Grund dafür war ein Mittelspannungskabelfehler im Umspannwerk Johannstadt, wie SachsenEnergie-Sprecherin Johanna Lemke (44) auf TAG24-Nachfrage bestätigte. Zunächst hatte die Sächsische Zeitung über den Vorfall berichtet.

Rund 2300 Haushalte waren ab 7 Uhr - etwa auf der Mendelssohnallee, der Schubertstraße, der Pfotenhauerstraße und am Käthe-Kollwitz-Ufer - betroffen.

"Über die zentrale Leitstelle erfolgte umgehend eine Umschaltung, sodass bereits nach fünf Minuten die ersten Kunden und rund eine Stunde später auch die letzten Haushalte wieder versorgt waren", so Lemke.

Techniker würden sich im Umspannwerk um die Fehlerbehebung am Kabel kümmern. "Die genaue Ursache ist bislang nicht bekannt."