50 Lokale machen mit: Kochsternstunden tafeln wieder lecker auf

Dresden - Am liebsten isst Tourismus-Ministerin Barbara Klepsch (60, CDU ) Pellkartoffeln mit Quark und Leberwurst. Das Hausmannskost-Gericht gibt es zwar bei den "Kochsternstunden" nicht - trotzdem ist die Politikerin gern und noch dazu erste Schirmherrin des Restaurantwettbewerbs.

Schirmherrin Barbara Klepsch (60, l.) und Projektleiterin Anne Zeumer (41) freuen sich auf die "Kochsternstunden". © Holm Helis

50 Lokale in Dresden und Umgebung, Chemnitz und Leipzig beteiligen sich an den Schlemmer-Wochen, die vom 6. Februar bis 15. März in einer umsatzschwachen Gastro-Zeit Gäste anlocken sollen.

Um zu schlemmen, aber auch um neue Lokale zu entdecken. "Alle kann ich natürlich nicht testen, aber drei Restaurants möchte ich besuchen, darunter auch den 'Heiderand' in Dresden", verspricht die Ministerin, die - wie auch ihr Mann - selbst am Herd steht. Ein Thermomix kommt ihr nicht ins Haus. Rouladen, gefüllt mit Knacker (!) und Zwiebeln, sind ihre Spezialität.

Die "Kochsternstunden" machen in der 16. Auflage das, was der Freistaat mit seiner aktuellen Initiative "So schmeckt Sachsen" befördern will - die Kulinarik in den Mittelpunkt stellen.

Und da reicht das Repertoire der "Kochsternstunden" vom Drei- bis zum Elf-Gänge-Menü. Aufgetafelt wird im Traditionsgasthaus genauso wie im Pop-up-Lokal. Um zehn Teilnehmer ist der Wettbewerb reicher gegenüber dem Vorjahr.