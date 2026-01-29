Neues Projekt in Dresden? Ganzes Wohnviertel soll Fahrradzone werden

Dresden - Ist in der Dresdner Altstadt etwa ein Wohnviertel speziell für Radfahrer in Planung?

Zentraler geht es fast nicht: Das Quartier in Planung liegt neben der Cockerwiese und gegenüber diesem Bürokomplex in der Altstadt. © Thomas Türpe

Seit Jahren steht fest, dass ein verwahrloster Parkplatz neben der Cockerwiese bebaut werden soll. Der Stadtbezirksbeirat will daraus nun Dresdens erste "Fahrradzone" machen.

Das 3,27 Hektar große, weitgehend unbebaute Areal liegt mitten in der Altstadt zwischen Lingnerallee, Blüherstraße und Pirnaischer Straße. Laut Rathaus soll hier mal ein Wohnviertel entstehen.

Eigentlich ohne Fahrradstraßen, wo Radler vorrangig und nebeneinander fahren dürfen - und Autos nur ausnahmsweise.

Doch im Stadtbezirksbeirat hatte jetzt ein Änderungsantrag der Grünen Erfolg. Demnach soll das komplette Quartier zur "Fahrradzone" werden! Das heißt: Es soll nicht nur eine Fahrradstraße geben, sondern mehrere zusammenhängende.

Betroffen wären zwei neue Planstraßen sowie die angrenzenden Straßenabschnitte von Lingnerallee und Pirnaischer Straße. Im Beirat fand sich eine große Mehrheit für den Grünen-Vorstoß. Sogar die CDU stimmte mehrheitlich dafür.