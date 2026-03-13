Asbest-Alarm in Strehlen: Baracken-Brand setzt giftige Fasern frei

Dresden - Der Rauch war kilometerweit zu sehen. Durch den Brand einer alten Baracke am Sonnabend an der Caspar-David-Friedrich-Straße (Strehlen) wurde offenbar Asbest freigesetzt. Bruchstücke verteilten sich massenhaft auch auf den nahen Gehweg.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung: Am Sonnabend brannte eine alte Baracke an der Caspar-David-Friedrich-Straße ab. © Roland Halkasch

Die Feuerwehr alarmierte Bewohner im Umkreis von etwa 1000 Metern, Fenster zu schließen und Lüftungsanlagen abzuschalten. Kameraden löschten den Vollbrand der seit Jahrzehnten leerstehenden Baracke.

Bruchstücke der geborstenen Dach-Wellplatten verteilten sich im Umfeld, auch auf dem Gehweg. "Ich bin am Dienstagmorgen mit meinen Kindern auf dem Fahrrad zur nahen Kita drübergefahren", sagt Johannes Gleinig (39). "Es war ein kleiner GAU."

Der Laboringenieur analysiert selbst regelmäßig Baustoffe, erkannte die Asbest-Gefahr, alarmierte die Behörden.

In gebundenem, unbeschädigtem Zustand ist Asbest ungefährlich. Zerbrechen die Platten oder deren Bruchstücke jedoch, landen Fasern in der Luft. Diese sind mikroskopisch klein, dringen in die Lunge ein, können Krebs verursachen.

Auch noch nach Jahrzehnten, denn der Körper kann die Fasern nicht abbauen. Dabei gilt: Die Dosis macht das Gift, weshalb jeder Kontakt vermieden werden sollte.