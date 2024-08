Ab morgen gibt es das neue Stadion und dieses Leichtathletik-Ass zum Verschicken

Dresden - Lange haben die Dresdner auf die Eröffnung des sanierten Heinz-Steyer-Stadions gewartet , am Donnerstag starten die ersten Festlichkeiten, ehe am Freitag mit dem Leichtathletik-Meeting "Goldenes Oval" die große Party steigt.

Ab Donnerstag können die Marken verwendet werden, der jeweilige 10er-Bogen ist limitiert. "Mit unseren Sonderbriefmarken möchten wir diesen Meilenstein würdigen. Sammler und Sportbegeisterte haben damit die Möglichkeit, ein Stück Dresdner Sportgeschichte in ihren Händen zu halten oder in die Welt hinauszuschicken", sagt Sven Szarka, Geschäftsbereichsleiter der Media Logistik GmbH.

Das Logistik-Unternehmen PostModern nimmt den Mega-Event zum Anlass, zwei neue Briefmarken in den Umlauf zu bringen.

Für Karl Bebendorf, der seit seinem neunten Lebensjahr in dem Stadion trainiert, sind die Eröffnung und die Briefmarke etwas ganz Besonders. "Nun in diesem Rahmen eine eigene Briefmarke zu erhalten, macht mich unglaublich stolz und verleiht dem Ganzen und meinem persönlichen Erlebnis einen besonderen Glanz – gerade nach dieser Saison voller Höhen und Tiefen", so der Läufer.

Bebendorf hatte in dieser Saison bei er EM in Rom mit neuer persönlicher Bestzeit über die 3000 Meter Hindernis Bronze geholt, bei den Olympischen Sommerspielen in Paris erlebte er mit dem Aus im Vorlauf jedoch eine kleine Enttäuschung.