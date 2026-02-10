Abschied und Trost: Dresdner Buchhandlung mit besonderer Aktion

Dresden - Es gibt viele Ehrenamtliche, die Familien in schweren Zeiten begleiten. Darauf macht der "Tag der Kinderhospizarbeit" am Dienstag aufmerksam.

Das Geschäft "Buch mit Handlung" widmet sich den Themen Abschied und Trost. © AKHD Dresden

So gibt es im Geschäft "Buch mit Handlung" auf der Oschatzer Straße in Dresden den ganzen Nachmittag über Angebote rund um Abschied und Trost.

Auf die Idee kam Buchladen-Besitzerin Antonia Rhau (37) im Gespräch mit einer Kundin, die selbst als Hospiz-Begleiterin arbeitet: "Mir selbst war gar nicht bewusst, wie viel Ehrenamt dahintersteckt. Menschen, die das unbezahlt machen und Betroffene im Alltag begleiten."

Los geht es 15 Uhr mit "Mut- und Kraft-Tiger"-Basteln für Kinder. Ab 18 Uhr sind dann auch Erwachsene eingeladen: "Hier wird Bestatterin Stefanie Möller sprechen. Das Spannende: Sie hat davor als Hebamme gearbeitet."

Dabei ist auch eine Trostkünstlerin, die zeigt, wie man Trauer zulassen kann.