Abschied und Trost: Dresdner Buchhandlung mit besonderer Aktion
Dresden - Es gibt viele Ehrenamtliche, die Familien in schweren Zeiten begleiten. Darauf macht der "Tag der Kinderhospizarbeit" am Dienstag aufmerksam.
So gibt es im Geschäft "Buch mit Handlung" auf der Oschatzer Straße in Dresden den ganzen Nachmittag über Angebote rund um Abschied und Trost.
Auf die Idee kam Buchladen-Besitzerin Antonia Rhau (37) im Gespräch mit einer Kundin, die selbst als Hospiz-Begleiterin arbeitet: "Mir selbst war gar nicht bewusst, wie viel Ehrenamt dahintersteckt. Menschen, die das unbezahlt machen und Betroffene im Alltag begleiten."
Los geht es 15 Uhr mit "Mut- und Kraft-Tiger"-Basteln für Kinder. Ab 18 Uhr sind dann auch Erwachsene eingeladen: "Hier wird Bestatterin Stefanie Möller sprechen. Das Spannende: Sie hat davor als Hebamme gearbeitet."
Dabei ist auch eine Trostkünstlerin, die zeigt, wie man Trauer zulassen kann.
Doch die Aktion ist nicht nur für Betroffene: "Alle sind eingeladen. Es geht darum, dass man denen, die so ein Schicksal erleiden, Kraft schenkt und zeigt, dass sie nicht allein sind."
Auch die Stadtbibliotheken Johannstadt und Südvorstadt stellen passende Kinderbücher vor.
Titelfoto: AKHD Dresden