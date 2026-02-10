Umzug hat schon begonnen: Sonnenstrahl-Neubau kurz vor der Eröffnung

Dresden - Mobiliar von den Schutzfolien befreien, Stühle, Tische und Regale aufstellen, Kisten auspacken - kurz: Der Sonnenstrahl-Verein steckt mitten im Um- und Einzug.

Ulrike Grundmann (46) Leiterin psychosozialer Dienst, freut sich über die farbenfrohen Möbel im Kunstraum. © Petra Hornig

Nach 20 Monaten Bauzeit ist der fünfgeschossige Neubau auf der Schubertstraße fertig und wird in etwa sechs Wochen seine ersten Gäste empfangen: krebskranke Kinder, Jugendliche und deren Familien.

Für sie stehen dann auf drei Etagen moderne Räume für Beratungen, Kunst-, Musik- und Sporttherapie sowie ein Begegnungsraum mit 60 Quadratmeter großer Terrasse zur Verfügung.

Besonders stolz ist Geschäftsführer Falk Noack auf den 70 Quadratmeter großen Sportraum mit Sprossen- und Kletterwänden, Laufband, Radtrainer, Umkleidekabinen und Duschraum.

Erstmals werden Transistionssprechstunden angeboten, die Jugendlichen den Übergang von der Kinderonkologie in die Erwachsenenbetreuung erleichtern sollen.