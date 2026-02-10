Umzug hat schon begonnen: Sonnenstrahl-Neubau kurz vor der Eröffnung
Dresden - Mobiliar von den Schutzfolien befreien, Stühle, Tische und Regale aufstellen, Kisten auspacken - kurz: Der Sonnenstrahl-Verein steckt mitten im Um- und Einzug.
Nach 20 Monaten Bauzeit ist der fünfgeschossige Neubau auf der Schubertstraße fertig und wird in etwa sechs Wochen seine ersten Gäste empfangen: krebskranke Kinder, Jugendliche und deren Familien.
Für sie stehen dann auf drei Etagen moderne Räume für Beratungen, Kunst-, Musik- und Sporttherapie sowie ein Begegnungsraum mit 60 Quadratmeter großer Terrasse zur Verfügung.
Besonders stolz ist Geschäftsführer Falk Noack auf den 70 Quadratmeter großen Sportraum mit Sprossen- und Kletterwänden, Laufband, Radtrainer, Umkleidekabinen und Duschraum.
Erstmals werden Transistionssprechstunden angeboten, die Jugendlichen den Übergang von der Kinderonkologie in die Erwachsenenbetreuung erleichtern sollen.
In Nachsorge betreut der Verein 300 Familien
Mit dem Umzug der Beratungs- und Therapieräume von der Goetheallee in den Neubau können in der Villa Sonnenstrahl vier Familien zusätzlich untergebracht werden.
Allein in der Nachsorge betreut der Verein 300 Familien.
Knapp zwei Etagen des 7,1 Millionen teuren Neubaus werden vom Kinderschutzhaus und dem Sächsischen Kinderpalliativzentrum genutzt.
Zur Finanzierung des Hauses trugen das Millionenerbe von Kabarettist Olaf Böhme, sechs Stiftungen (1,2 Mio. Euro) und 25 Baupaten bei, die rund 370.000 Euro spendeten. Weitere 1,3 Mio. Euro warb der Verein über Spendenaktionen ein.
Titelfoto: Montage: Petra Hornig