Umzug hat schon begonnen: Sonnenstrahl-Neubau kurz vor der Eröffnung

Mobiliar von den Schutzfolien befreien, Stühle, Tische und Regale aufstellen, Kisten auspacken - kurz: Der Sonnenstrahl-Verein steckt mitten im Um- und Einzug.

Von Katrin Koch

Dresden - Mobiliar von den Schutzfolien befreien, Stühle, Tische und Regale aufstellen, Kisten auspacken - kurz: Der Sonnenstrahl-Verein steckt mitten im Um- und Einzug.

Ulrike Grundmann (46) Leiterin psychosozialer Dienst, freut sich über die farbenfrohen Möbel im Kunstraum.
Ulrike Grundmann (46) Leiterin psychosozialer Dienst, freut sich über die farbenfrohen Möbel im Kunstraum.  © Petra Hornig

Nach 20 Monaten Bauzeit ist der fünfgeschossige Neubau auf der Schubertstraße fertig und wird in etwa sechs Wochen seine ersten Gäste empfangen: krebskranke Kinder, Jugendliche und deren Familien.

Für sie stehen dann auf drei Etagen moderne Räume für Beratungen, Kunst-, Musik- und Sporttherapie sowie ein Begegnungsraum mit 60 Quadratmeter großer Terrasse zur Verfügung.

Besonders stolz ist Geschäftsführer Falk Noack auf den 70 Quadratmeter großen Sportraum mit Sprossen- und Kletterwänden, Laufband, Radtrainer, Umkleidekabinen und Duschraum.

Dresden: Menschenkette am 13. Februar auch ohne Carolabrücke: So gedenkt Dresden seiner Zerstörung
Dresden Lokal Menschenkette am 13. Februar auch ohne Carolabrücke: So gedenkt Dresden seiner Zerstörung

Erstmals werden Transistionssprechstunden angeboten, die Jugendlichen den Übergang von der Kinderonkologie in die Erwachsenenbetreuung erleichtern sollen.

Geschäftsführer Falk Noack (57) probiert die Geräte im Sportraum aus.
Geschäftsführer Falk Noack (57) probiert die Geräte im Sportraum aus.  © Petra Hornig

In Nachsorge betreut der Verein 300 Familien

Das Haus Sonnenstrahl an der Schubertstraße erwartet in wenigen Wochen die ersten Gäste.
Das Haus Sonnenstrahl an der Schubertstraße erwartet in wenigen Wochen die ersten Gäste.  © Petra Hornig

Mit dem Umzug der Beratungs- und Therapieräume von der Goetheallee in den Neubau können in der Villa Sonnenstrahl vier Familien zusätzlich untergebracht werden.

Allein in der Nachsorge betreut der Verein 300 Familien.

Knapp zwei Etagen des 7,1 Millionen teuren Neubaus werden vom Kinderschutzhaus und dem Sächsischen Kinderpalliativzentrum genutzt.

Dresden: Verdächtige Vorfälle: SachsenEnergie warnt vor falschen Beratern
Dresden Lokal Verdächtige Vorfälle: SachsenEnergie warnt vor falschen Beratern

Zur Finanzierung des Hauses trugen das Millionenerbe von Kabarettist Olaf Böhme, sechs Stiftungen (1,2 Mio. Euro) und 25 Baupaten bei, die rund 370.000 Euro spendeten. Weitere 1,3 Mio. Euro warb der Verein über Spendenaktionen ein.

Titelfoto: Montage: Petra Hornig

Mehr zum Thema Dresden Lokal: