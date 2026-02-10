Sollen alte Graffiti-Schmierereien die neue Robotron-Kantine zieren?

Dresden - Nächstes Jahr soll die Sanierung der Robotron-Kantine (zwischen 1969 und 1972 erbaut) am Hygienemuseum beginnen. Wie schön könnte das marode Gebäude einmal werden? Ein nun prämierter Architekten-Entwurf irritiert.

So verfallen sieht die Robotron-Kantine heute aus. © Thomas Türpe

Die Mittel der Stadt (rund 6,1 Millionen Euro, davon 612.000 Euro Eigenmittel) reichen eigentlich nur für das Wesentliche - Brandschutz, Haustechnik, Fassaden- und Dachsanierung. Trotzdem lobte die Stadt einen Architekten-Wettbewerb aus, 12 Büros überboten sich um den besten Entwurf.

Das Dresdner Architekturbüro "Knerer und Lang Architekten" holte den Titel!

Doch auf ihrer Visualisierung sieht die Robotron-Kantine ähnlich heruntergekommen aus wie der Status Quo. Demnach soll die Fassade graffitibeschmiert bleiben.

Vor dem Gebäude wuchert weiter Gras zwischen Bodenfugen, Holzmöbel stehen frei herum. Im Inneren wollen die Architekten verschiebbare Möbel wie Raumtrenner aufstellen, draußen einen kleinen Kiosk.