Kurz nach Eröffnung: Dresdner Pflegeheim droht das Aus, Bewohner vor ungewisser Zukunft

Dresden - Das Pflegeheim "Elbresidenz am Blauen Wunder" steht ein halbes Jahr nach der Eröffnung womöglich schon wieder vor dem Aus. Der Betreiber will dagegen keine "unnötigen Ängste" schüren.

Für die "Elbresidenz am Blauen Wunder" liegt keine Genehmigung für eine Nutzung als Pflegeheim vor. Der Einrichtung droht das Ende. © Eric Münch

Das Bauaufsichtsamt bereitet derzeit einen Bescheid zur Nutzungsuntersagung für die Einrichtung vor, wie die Stadt Dresden auf TAG24-Anfrage am Mittwoch mitteilte.

Der Grund: "Abgesehen davon, dass eine Nutzungsuntersagung bisher noch nicht erfolgte, liegt für die Einrichtung als betreutes Wohnen und auch für eine stationäre Pflegeeinrichtung (um welche es sich handeln dürfte) keine Baugenehmigung vor."

Ein bereits eingereichter Bauantrag für das betreute Wohnen sowie für die Tagespflege in dem Gebäude an der Prellerstraße sei derzeit nicht genehmigungsfähig, so die Stadt weiter.

Weitere Auskünfte könnten aufgrund des laufenden Verfahrens noch nicht gegeben werden. Jedoch betonte die Stadt, dass dem Bauaufsichtsamt die "sensible Nutzung" des Gebäudes bewusst sei und im Entscheidungsprozess berücksichtigt werde.

Im Falle einer erfolgreichen Nutzungsuntersagung müssten sich die Bewohner jedoch selbst darum kümmern, in eine andere Einrichtung für betreutes Wohnen zu wechseln: "Die Landeshauptstadt Dresden kann hier lediglich beratend tätig werden."