Achtung, Schnee und Glätte! Über 40 Fahrzeuge räumen Dresdens Straßen

Dresden - Die einen hofften, dass es endlich wieder vorbei ist, die anderen freuen sich auf mehr: Ganz Dresden ist seit Montag wieder von Schnee bedeckt. Die Straßen sind glatt, die Fußwege auch - doch wie geht's weiter?

Der Dresdner Winterdienst ist bereits seit 4 Uhr auf den Straßen unterwegs. © Robert Michael/dpa

Am Montag war der Schneefall in Dresden noch recht reichlich. Tagsüber rieselten leichte Flocken vermischt mit Regen herab.

Gegen Montagabend bemerkte man dann langsam den Umschwung - die Wassertropfen gefroren an den Fensterscheiben der Autos, draußen wurde es allmählich glatter.

In der Nacht zu Dienstag wurde es durch den bestehenden Frost im Boden sowie den Schneeregen und Nassschnee ungemütlich auf den Straßen. Damit die Dresdner ihre Wege dennoch sicher aufnehmen konnten, startete der Winterdienst mit 48 Mitarbeitern und 45 Fahrzeugen in der Stadt bereits um 4 Uhr morgens.

Das Hauptstreckennetz soll dabei komplett bestreut werden, um mehr Sicherheit zu gewähren. An höher gelegenen Orten wurde teils geräumt.

Auch die Glättemeldungen der DVB werden nach und nach abgearbeitet. Trotzdem ist weiterhin Vorsicht geboten, vor allem an Kreuzungen und Nebenstrecken.

Der Wetterdienst warnte am Dienstagvormittag vor noch mehr Schnee und Glätte. Ein bis drei Zentimeter sollen noch dazukommen, in Staulagen können es sogar bis zu fünf Zentimeter Neuschnee sein.