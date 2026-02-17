Einladung für Groß und Klein: Bibo Plauen hat was zu feiern

Dresden - Hier wird am Donnerstag ordentlich gefeiert: Die Bibliothek Plauen wird 120 Jahre alt und blickt dabei auf eine besondere Geschichte zurück.

Leiterin Geraldine Bräuer (49) wünscht sich zum 120-jährigen Jubiläum eines: "Wir brauchen mehr Platz." © Petra Hornig

1906 als "Freie Öffentliche Bibliothek" eröffnet, machte sie sich schon ein Jahr später einen Namen als ausleihstärkste Bibliothek Sachsens und wurde so zur ersten modernen Bibliothek Dresdens.

Dabei galt der Gründer und Dresdner Bibliothekar Walter Hofmann (†1952) als Revolutionär und "entwickelte ein pädagogisches Konzept für seine Bibliothek, das als 'neue Richtung' der Volksbildungsarbeit in die Bibliotheksgeschichte eingehen sollte", sagt Bibo-Sprecherin Hannah Schöller (32).

Insbesondere Menschen mit geringer Bildung sollten so ans Lesen herangeführt werden.