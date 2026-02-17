Einladung für Groß und Klein: Bibo Plauen hat was zu feiern
Dresden - Hier wird am Donnerstag ordentlich gefeiert: Die Bibliothek Plauen wird 120 Jahre alt und blickt dabei auf eine besondere Geschichte zurück.
1906 als "Freie Öffentliche Bibliothek" eröffnet, machte sie sich schon ein Jahr später einen Namen als ausleihstärkste Bibliothek Sachsens und wurde so zur ersten modernen Bibliothek Dresdens.
Dabei galt der Gründer und Dresdner Bibliothekar Walter Hofmann (†1952) als Revolutionär und "entwickelte ein pädagogisches Konzept für seine Bibliothek, das als 'neue Richtung' der Volksbildungsarbeit in die Bibliotheksgeschichte eingehen sollte", sagt Bibo-Sprecherin Hannah Schöller (32).
Insbesondere Menschen mit geringer Bildung sollten so ans Lesen herangeführt werden.
Um das zu feiern, ist der Donnerstag ab 16.30 Uhr ganz den Familien gewidmet. Hier wird das "Kurbeltheater Dresden" Wilhelm Buschs "Max und Moritz" mit selbst komponierten Stücken zum Besten geben. Infos: bibo-dresden.de
Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig