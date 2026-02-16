Auch im Nackedei-Bad muss bald was passieren

Dresden - Neben der Schwimmhalle Klotzsche wartet das Luftbad Dölzschen auf eine Sanierung - hier ist die Wassertechnik heillos überaltert. Unklar ist, wann die Arbeiten losgehen.

Das FKK-Bad Dölzschen hat Kultstatus. © Holm Helis

Genau wie bei der Klotzscher Schwimmhalle ist die Finanzierung nicht gesichert, in beiden Fällen laufen Anträge auf Fördermittel.

Linken-Fraktions-Chef André Schollbach (47) zeigt sich skeptisch: "Leider stellt die Verwaltung einen erfolglosen Fördermittelantrag nach dem anderen, ohne einen langfristigen Plan für die Sicherung des Bades aus eigener Kraft zu haben."