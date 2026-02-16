Auch im Nackedei-Bad muss bald was passieren
Dresden - Neben der Schwimmhalle Klotzsche wartet das Luftbad Dölzschen auf eine Sanierung - hier ist die Wassertechnik heillos überaltert. Unklar ist, wann die Arbeiten losgehen.
Genau wie bei der Klotzscher Schwimmhalle ist die Finanzierung nicht gesichert, in beiden Fällen laufen Anträge auf Fördermittel.
Linken-Fraktions-Chef André Schollbach (47) zeigt sich skeptisch: "Leider stellt die Verwaltung einen erfolglosen Fördermittelantrag nach dem anderen, ohne einen langfristigen Plan für die Sicherung des Bades aus eigener Kraft zu haben."
Vorläufiger Trost für FKK-Liebhaber: Bäder-Sprecher Lars Kühl (50) erwartet, dass das Luftbad auch 2026 öffnen wird - wie in den Vorjahren dank Ausnahmegenehmigung.
"Die Vorbereitung darauf wird demnächst beginnen", so Kühl.
Titelfoto: Holm Helis