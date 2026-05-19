ADFC fordert neuen Radweg in Dresden

Dresden - Dresdens Radfahrerverein ADFC fordert die Stadtverwaltung auf, an der Freiberger Straße in der Wilsdruffer Vorstadt kurzfristig Radfahrstreifen einzurichten. Mit Eröffnung des Neubaus des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) für Wirtschaft "Franz Ludwig Gehe" habe sich die Situation vor Ort geändert.

Mit Neueröffnung der Berufsschule "Franz Ludwig Gehe" an der Freiberger Straße werden dringend Radfahrstreifen benötigt, so der ADFC Dresden. © Norbert Neumann

Die Freiberger Straße ist eine zentrale Achse zwischen dem World Trade Center und der Kesselsdorfer Straße.

Dennoch fehle bis heute eine sichere Radverkehrsführung, kritisiert der ADFC.

"Es ist schwer vermittelbar, dass direkt an einer Hauptverkehrsstraße ein neues Berufsschulzentrum für bis zu 1400 Schüler eröffnet wird, ohne dass sichere Radwege mitgedacht werden", sagt Vorstand Nils Larsen (40).

"Wer junge Menschen zum Fahrradfahren motivieren will, muss sichere Schulwege schaffen - nicht irgendwann, sondern jetzt."