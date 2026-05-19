19.05.2026 06:05 Ist wirklich der späte Frühling schuld? Nur vier von 83 Dresdner Brunnen sprudeln

Brunnen-Ärger in Dresden: Viele Springbrunnen bleiben weiterhin trocken. Das Rathaus schaltet die Wasserspiele erneut verspätet an.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Nachdem schon voriges Jahr die Brunnen-Saison fast ins Wasser gefallen wäre, die Wasserspiele erst nach massiven und breiten Protesten der Stadträte angemacht wurden, gibt es schon wieder Ärger. Wie jetzt erst bekannt wird, stellt das Rathaus die Springbrunnen verspätet an - aktuell sprudelt kaum etwas in der Innenstadt.

Im November zum Test angestellt, jetzt wieder auf dem Trockenen: Mehr als zwei Millionen Euro kostete die Sanierung des östlichen Kracht-Brunnens. © Thomas Türpe Das Osterfest, Himmelfahrt und Dixieland sind schon vorbei und Pfingsten naht, doch von den 83 städtischen Wasserspielen laufen gerade einmal vier. Das ist ungewöhnlich, denn in den vorigen Jahren startete spätestens Anfang Mai die Brunnensaison, wie es das Rathaus in den Vorjahren auch immer öffentlich mitteilte. Als die Kohle noch rege floss, hatten die Brunnen sogar schon ab Ostern gesprudelt. Nicht so in diesem Jahr. Die Erklärung versteckt sich in drei Zeilen auf der städtischen Webseite: "In diesem Jahr starten die Dresdner Wasserspiele und Springbrunnen etwas später in die Saison. Gründe dafür sind die aktuelle Haushaltssituation sowie der späte Beginn des Frühlings", heißt es dort.

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) wehrt sich gegen die Vorwürfe. © Holm Helis

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