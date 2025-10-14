Der Hauptstraße fehlen noch immer die Radler-Regeln

Dresden - Noch immer schwelt der Konflikt zwischen (zu) schnellen Radfahrern und Passanten auf der Hauptstraße . Da die Stadtverwaltung seit Monaten trotz entsprechender Ankündigung keine Abhilfe schafft, hatten Händler, Anwohner und Vertreter von Team Zastrow (TZ) Anfang September Plakate ("Schrittgeschwindigkeit") angebracht.

Auf dem Elberadweg kann man solche Piktogramme längst finden. © Thomas Türpe

Die Schilder sind mittlerweile wieder verschwunden - von der städtischen Lösung ist weiterhin nichts zu sehen.

Dabei hatte Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) bereits im April im Stadtbezirksbeirat verschiedene Lösungen zur Entschärfung der Konflikte präsentiert.

Der Handels- und Kulturverein Hauptstraße bestätigt die Probleme, die in den letzten Jahren zugenommen hätten, nicht erst seit Einsturz der Carolabrücke.

Zwar gibt es auf dem beliebten Boulevard zwischen Goldenem Reiter und Albertplatz eine bestehende Regelung mit den städtischen Verkehrszeichen "Gehweg, Rad frei".

Doch was das genau bedeutet - dass Radler maximal Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen (vorzugsweise auf dem Mittelstreifen), Fußgänger Vorrang haben - ist in der realen Welt fernab der Amtsstuben bislang bei den wenigsten Radfahrern angekommen.