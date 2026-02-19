Nach nur einer Saison: Airline streicht Dresden aus Flugplan

Dresden - Kaum da, schon wieder weg: Die Fluggesellschaft "AirCairo" streicht Dresden nach nur einer Saison aus dem Flugplan.

"AirCairo" zieht sich vorerst nach nur einer Sommersaison aus Dresden zurück. © Screenshot/Instagram/dresden_airport

Im kommenden Sommer wird es daher keine Verbindungen zwischen Sachsens Landeshauptstadt und dem ägyptischen Strandort Hurghada geben, bestätigte Uwe Schuhart (49), Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, gegenüber TAG24.

Die Gründe für den Rückzug blieben zunächst unklar. "Ausschließlich die Fluggesellschaften entscheiden über neue Strecken oder den Fortbestand und Ausbau einer Flugverbindung auf der Basis wirtschaftlicher Daten", so Schuhart. Es sei nach aktuellem Stand das einzige Angebot, das wegfällt.

Noch im März vergangenen Jahres hatte der Dresdner Airport eine erste Maschine von "AirCairo" begrüßt. Erfreut wurde damals verkündet, dass Hurghada als "beliebtes Sonnenziel" künftig jeden Montag und Freitag nonstop bedient werde.

Das Angebot hielt jedoch nur einen Sommer. In der kommenden Saison wird die ägyptische Fluggesellschaft in Sachsen nur noch von Leipzig aus in Richtung Rotes Meer abheben.