Nach nur einer Saison: Airline streicht Dresden aus Flugplan
Dresden - Kaum da, schon wieder weg: Die Fluggesellschaft "AirCairo" streicht Dresden nach nur einer Saison aus dem Flugplan.
Im kommenden Sommer wird es daher keine Verbindungen zwischen Sachsens Landeshauptstadt und dem ägyptischen Strandort Hurghada geben, bestätigte Uwe Schuhart (49), Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, gegenüber TAG24.
Die Gründe für den Rückzug blieben zunächst unklar. "Ausschließlich die Fluggesellschaften entscheiden über neue Strecken oder den Fortbestand und Ausbau einer Flugverbindung auf der Basis wirtschaftlicher Daten", so Schuhart. Es sei nach aktuellem Stand das einzige Angebot, das wegfällt.
Noch im März vergangenen Jahres hatte der Dresdner Airport eine erste Maschine von "AirCairo" begrüßt. Erfreut wurde damals verkündet, dass Hurghada als "beliebtes Sonnenziel" künftig jeden Montag und Freitag nonstop bedient werde.
Das Angebot hielt jedoch nur einen Sommer. In der kommenden Saison wird die ägyptische Fluggesellschaft in Sachsen nur noch von Leipzig aus in Richtung Rotes Meer abheben.
Dresdner Airport gibt via Social Media erste Einblicke in Sommerflugplan
Weiterhin Urlaubsziele im Süden im Programm
Laut einer Ankündigung in den sozialen Netzwerken bietet der Dresdner Sommerflugplan 2026 etwa Reiseziele nach Bozen (Italien), Palma de Mallorca (Spanien), Warna und Burgas (Bulgarien), Kos, Rhodos sowie Heraklion (Griechenland) und Antalya (Türkei).
Daneben können mit Umstieg über die internationalen Drehkreuze Frankfurt, München oder Zürich weitere Destinationen erreicht werden.
Auch haben Veranstalter wie momento by SZ-Reisen (gehört wie TAG24 zur Madsack-Mediengruppe), DERTOUR und mundo Reisen ausgewählte Urlaubsziele im Programm.
Das konkrete Angebot wird laut Flughafen-Sprecher Schuhart nach Abschluss der Planungen bekannt gegeben.
Titelfoto: Robert Michael/dpa