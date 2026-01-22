Dreck an jeder Ecke? Aktion sauberer Alaunpark steht noch auf der Kippe

Dresden - Liegt kommenden Sommer der Dreck im Alaunpark an jeder Ecke? Das Stadtbezirksamt Neustadt kann sich die alljährliche Sauberkeits-Kampagne nicht mehr leisten und bettelt jetzt um Unterstützung.

Von Weitem sieht der Alaunpark nur idyllisch aus, doch er hat ein Müllproblem. © Imago/Thomas Eisenhuth

Jährlich stellt das Stadtbezirksamt eine Kampagne auf die Beine, die für Ordnung und Sauberkeit im Alaunpark sorgen soll.

Das Amt lässt Papiertüten mit einem Lageplan der Park-Mülleimer verteilen, ein Banner aufhängen und Parkbesucher ansprechen, die Müll liegen lassen. Auch die Reinigung des Parks finanzierte bislang das Amt.

Doch wird es Kampagne und Parkreinigung auch 2026 geben? In einer Vorlage teilte das Stadtbezirksamt mit, die Kosten (4000 Euro für die Reinigung, 6000 Euro für die Kampagne) aus seinem Budget nicht mehr stemmen zu können - nicht einmal zum Teil. Der Stadtbezirksbeirat solle beides komplett aus seinem Etat bezahlen.

Doch bei der letzten Beiratssitzung vertagten die Bezirkspolitiker den Beschluss! Denn auch ihnen fehlt Geld. "Aufgrund der Haushaltssperre haben wir nur 50 Prozent des Planbudgets zur Verfügung, damit fehlen uns rund 100.000 Euro für Förderprojekte", so Stadtbezirksbeirat Felix Göhler (37, SPD) zu TAG24.