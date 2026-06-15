Kino-Highlight in Dresden: Was wird hier in den Kristallpalast gehievt?
Dresden - Cineplex lässt die Herzen von Dresdner Kinofans derzeit höher schlagen: Erst rettete man den Leinwandbetrieb im Kristallpalast und übernahm neben dem Rundkino noch einen zweiten Standort in der City. Dann kündigte man den ersten IMAX-Saal der Stadt an. Für den Bau wurde am heutigen Montag ein wichtiger Meilenstein geschafft.
Mit einem großen Kran wurde am Mittag die neue XXL-Leinwand für den erst zweiten IMAX-Saal in ganz Sachsen in den Kristallpalast an der Sankt Petersburger Straße transportiert.
Über das Dach des markanten Kinogebäudes wurde die hochsensible, in einem großen Holzkasten verstaute Leinwand in das Gebäude manövriert.
Eine "sehr empfindliche" Arbeit, wie Robert Schünemann von Cineplex gegenüber TAG24 erklärte. Viele Leute seien dafür nötig gewesen.
Doch bis die Leinwand wirklich hängt, dauert es noch einige Tage, denn nun muss sie sich erst einmal ein bis zwei Tage "akklimatisieren". Je nachdem, wie gut die Stuhlbauer voran kommen, soll sie dann über die ersten neuen Sitzmöglichkeiten ausgerollt und danach schließlich montiert werden.
Im April hatte Cineplex die alten, roten Sessel aus Saal 7 für nur fünf Euro pro Stück zum Verkauf angeboten - der Andrang war riesig. Nun ist Platz für neue, IMAX-gerechte Kinositze, die derzeit ebenfalls aufgebaut werden.
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Cineplex Kristallpalast in Dresden: "Odyssee" von Nolan wird im neuen IMAX-Saal laufen
Man würde bislang "mega im Zeitplan" liegen, freute sich Schünemann. Schon kommende Woche könnte der Saal quasi fertig sein. Bis zur Eröffnung bleibt sogar ein kleiner Puffer. Diese soll dann pünktlich zu "Odyssee", dem epischen neuen Film von Star-Regisseur Christopher Nolan (55), ab 16. Juli erfolgen.
"Mit dem neuen IMAX-Saal schaffen wir ein Kinoerlebnis, das in Dresden und Umgebung einzigartig ist. Die Kombination aus modernster Projektionstechnik, beeindruckendem Sound und dem visionären Kino von Christopher Nolan macht die Eröffnung zu einem ganz besonderen Moment für die gesamte Region", kündigte die Geschäftsleitung des Cineplex Kristallpalast Dresden an.
Schiefgehen darf nun trotz tollem Fortschritt der Arbeiten möglichst nichts mehr, denn der Vorverkauf für "Odyssee" hat bereits begonnen. Seit dem heutigen Montag können sich Filmfans aus der Region Tickets für den Fantasy-Streifen in Dresdens erstem IMAX-Saal sichern.
Titelfoto: Montage: Eric Münch