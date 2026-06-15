Dresden im WM-Fieber? Nur ein Fan beim 3-Uhr-Spiel, aber volle Hütte beim DFB-Sieg

Dresden - Das 7:1 der DFB-Elf gegen Curaçao weckte Sonntag kurz Erinnerungen an das Sommermärchen von 2014. Doch vom großen WM-Fieber sind viele noch weit entfernt. Im Kaufpark Dresden setzt man trotzdem auf die Magie des Turniers und zeigt alle 104 Spiele – auch 3-Uhr-Spiele sind keine Ausnahme. Doch lohnt sich der Aufwand?

"Weit weg über den Teich packt die WM im ersten Moment vielleicht nicht so richtig", so Kaufpark-Manager Dorster (51). Trotzdem hofft er auch ein Aufflammen der Euphorie mit den steigenden Spieltagen. © Steffen Füssel

Für Kaufpark-Manager Stefan Dorster (51) ist die 70 Quadratmeter große Leinwand Grund genug, das Experiment Public Viewing zu wagen. "Wir denken, dass mit der voranschreitenden WM das Interesse für die Spiele noch stärker wird."

Damit kein Fan vor einer dunklen Leinwand steht, können Zuschauer ihr Kommen vorab per Klick auf der Website ankündigen. Ab zehn Anmeldungen läuft die Übertragung garantiert. "Wenn trotz der Anmeldungen doch nur einer da sitzt und in der zweiten Halbzeit noch Leute dazukommen, wäre es ja unfair, das Spiel einfach auszumachen", betont Kaufpark-Manager Dorster.

Gerade bei den Nachtspielen seien bisher etwa zwölf oder mehr Anmeldungen eingegangen und Interessierte dann doch erst zur zweiten Halbzeit aufgeschlagen.

Der Unterschied zwischen Nachtprogramm und Primetime ist trotzdem gewaltig: Beim 3-Uhr-Spiel Haiti-Schottland herrschte gähnende Leere.