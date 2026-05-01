Kreuzung blockiert: Klimaaktivisten legen Berufsverkehr lahm!

Dresden - Diesmal am Nachmittag: Wie fast jeden letzten Donnerstag im Monat blockierten die Aktivisten von " Extinction Rebellion " wieder eine Kreuzung in Dresden . Doch diesmal traf es mit der Kreuzung Budapester/Chemnitzer/Nürnberger Straße den nachmittäglichen Berufsverkehr vorm langen Wochenende. Der Ort war nicht zufällig gewählt.

Die Klimaschützer fordern von SachsenEnergie, sein Dekarbonisierungskonzept zu veröffentlichen. © Stefan Häßler

Über die Nossener Brücke ist das Heizkraftwerk direkt zu sehen, ein Gaskraftwerk. Die 13 Blockierer fordern vom Betreiber SachsenEnergie, dass dieser sein Dekarbonisierungskonzept veröffentlicht: "Ein kommunales Unternehmen verweigert die Transparenz, die beim Klimaschutz allen helfen würde", schimpft Blockierer Christian Bläul (44).

"Klimaschutz ist teuer, aber kein Klimaschutz ist teurer. Deshalb muss das Dekarbonisierungskonzept der SachsenEnergie öffentlich prüfbar werden."

So betraten die Aktivisten um 16.15 Uhr die Budapester Straße und blockierten sie angezeigt und damit legal für sieben Minuten.

Das wiederholten sie unter vereinzelten Beschimpfungen, Sympathiebekundungen und auch sachlichen Diskussionen entgegen dem Uhrzeigersinn einmal rund um die Kreuzung, was jeweils Staus zur Folge hatte. Um 16.46 Uhr war die Kundgebung beendet, die Kreuzung wieder frei.