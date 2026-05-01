01.05.2026 07:02 Dresdner Stadtteil bekommt erste Stolpersteine: Schüler setzen Zeichen gegen das Vergessen

Der Heimatverein Lockwitz treibt die ersten Stolpersteine im Stadtteil voran. Auch Neuntklässler übernehmen Verantwortung für das Gedenken.

Von Isabel Klemt

Dresden - Der Heimatverein Lockwitz möchte Geschichte nicht nur bewahren, sondern auch erzählen. Daher treibt er die Verlegung der ersten Stolpersteine im Stadtteil aktiv voran, um vergessene Schicksale sichtbar zu machen. Auch Neuntklässler übernehmen Verantwortung für das Gedenken. TAG24 hat nachgehakt.

Dr. Peter Großer (l.), Manuela Gehre (M.) und Matthias Daberstiel gehören zum Vorstand des Heimatvereins Lockwitz. © Heimatverein Lockwitz Am 7. Mai 2026 werden in Lockwitz erstmals zwei Stolpersteine verlegt. Sie erinnern an zwei Menschen aus dem Stadtteil, die in der NS-Zeit verfolgt wurden: Berthold Heim vor dem Haus Lockwitzgrund 9 und Dr. Rudolf Ochs vor dem Haus Hermann-Conradi-Straße 9. Den Anstoß gab eine Anwohnerin, die den Verein fragte, warum es im Stadtbezirk Prohlis nur so wenige Stolpersteine gebe. "Da begann ich zu recherchieren und stellte fest: Es hat sich bisher nur noch niemand um das Thema gekümmert", erzählt Matthias Daberstiel, Vorstand des Lockwitzer Heimatvereins TAG24. Nach intensiver Recherche konnten schließlich Angehörige ausfindig gemacht und deren Einverständnis zur Verlegung der Steine eingeholt werden - darunter auch die Enkelin von Berthold Heim in Kalifornien. Dresden Lokal Der Ärger geht weiter: DVB-Bürgerbegehren im Stadtrat erneut abgeschmettert "Meine Erfahrungen als Hobby-Ahnenforscher mit Archiven und Standesämtern waren dabei schon sehr hilfreich", verrät Daberstiel. Unterstützt wurde er dabei auch von Mitarbeitenden von Standesämtern und Archiven. Im Fall von Rudolf Ochs gestaltete sich die Suche nach Nachfahren einfacher, da sein Bruder als Architekt des Barkhausenbaus an der TU Dresden bekannt ist. "Über eine Schenkung eines Teils seines Nachlasses an die TU Dresden bekam ich den Kontakt zu seinen Nachfahren", erklärt der Vorstand. Als Grundlage der Recherchen dienten unter anderem historische Volkszählungsdaten von 1939 sowie das "Buch der Erinnerungen" der Stadt Dresden.

Am 7. Mai 2026 werden in Lockwitz zwei Stolpersteine verlegt. (Symbolfoto) © Stolpersteine für Dresden/Brigitte Lange

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Gunter Demnig hat das Projekt ins Leben gerufen

Gunter Demnig verlegt seit über 30 Jahren Stolpersteine. © Stolpersteine für Dresden/Brigitte Lange Die Reaktionen der Angehörigen seien für ihn dabei stets bewegend: "Die Ehrung mit den Stolpersteinen wird von den Verwandten immer mit viel Dankbarkeit aufgenommen", so Daberstiel. Stolpersteine gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Der Künstler Gunter Demnig verlegt sie seit über 30 Jahren vor den letzten frei gewählten Wohnorten von NS-Opfern. In einigen Fällen übernimmt aber auch der Bauhof die Platzierung. In Dresden gibt es inzwischen über 400 dieser Steine, weltweit sind es rund 116.000. Dresden Lokal Demo zieht am Abend durch Dresden: Stimmung aufgeheizt, aber friedlich Organisiert wird das Projekt vom Verein "Stolpersteine für Dresden". Die Vorsitzende Brigitte Lange erklärt im Gespräch mit TAG24: "Wir organisieren die Termine, stimmen die Inschriften ab, erledigen alle Abstimmungen mit Bauamt und Bauhof, redigieren und veröffentlichen die Kurzbiografien, die uns Initiatoren oder Angehörige übermitteln." Die Stolpersteine sollen helfen, Geschichte sichtbar zu halten. "Die Stolpersteine sind eine unaufdringliche Möglichkeit, auch mit der nächsten und übernächsten Generation darüber ins Gespräch zu kommen", erklärt Lange. Das Projekt lebt dabei vom Engagement der Bürger. Ein Stolperstein kostet 120 Euro und wird über Spenden finanziert. Auch sogenannte Putzpatenschaften werden vergeben, bei denen die Pflege der Steine nach der Einsetzung übernommen werden kann. "Jeder kann sich gern melden, wenn er oder sie eine Putzpatenschaft übernehmen möchte", so Lange.

Inschrift von Berthold Heim im ehemaligen Ghetto Theresienstadt. © Jens Beier

Die SRH Oberschule übernimmt die Putzpatenschaft