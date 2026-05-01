Premiere misslungen! Erster Direktzug nach Kopenhagen endet vorzeitig wegen Mega-Verspätung

Dresden - So hatten sich Fahrgäste die Premierenfahrt sicherlich nicht vorgestellt: Erstmals sollte am Freitag ein ComfortJet der České dráhy (ČD) von Prag über Dresden nach Kopenhagen rollen. Doch daraus wurde nichts: Der Direktzug endete mit einer Mega-Verspätung in Hamburg-Altona.

Die Siemens-Lok "384 010" zog am Freitagmorgen den "RJ 384" durch Dresden in Richtung Kopenhagen. Das Endziel erreichte der Zug wegen einer Streckensperrung jedoch nicht. © TAG24

Am Morgen rief noch alles reibungslos. Fast pünktlich durchfuhr der neunteilige Wendezug mit einer Hochgeschwindigkeits-Lok des Typs "Siemens Vectron" (bis 230 km/h) den Bahnhof Dresden-Mitte. Die Ankunft in der dänischen Hauptstadt war eigentlich für 19.38 Uhr geplant.

Doch es kam anders: Weil ein ICE zwischen Lüneburg und Hamburg mit Teilen der Oberleitung kollidierte, musste die Strecke kurz nach 13 Uhr voll gesperrt werden. Davon auch betroffen: "RJ 384", der in Richtung Kopenhagen unterwegs war.

Er traf mit über vier Stunden Verspätung in der Hansestadt ein, wo dann vorzeitig Schluss war. Reisenden blieb nichts anderes übrig, als umzusteigen.

Wegen Verzögerungen bei der Generalsanierung Berlin–Hamburg muss der Zug derzeit über die Umleitungsstrecke Stendal–Uelzen–Lüneburg fahren. Dies ist auch der Grund, weshalb derzeit nur eine Verbindung pro Richtung angeboten wird – mit einem längeren Aufenthalt (von rund 80 Minuten) in Hamburg-Altona.