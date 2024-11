Akute Einsturzgefahr! Amt sperrt Elbbrücke von Bad Schandau bis mindestens Jahresende

Bad Schandau - Das ist der nächste Hammer! Ab sofort ist die Elbbrücke von Bad Schandau für den Verkehr gesperrt. Darüber informierte am heutigen Mittwoch überraschend das Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

Die Elbbrücke in Bad Schandau weist Längsrisse im Unterspannband auf. © Marko Förster

Hintergrund ist - na klar - der Brücken-Gau von Dresden. Nach dem Einsturz der Carolabrücke hatten an vielen Querungen im Freistaat Sonderprüfungen stattgefunden. Auch in Bad Schandau, an der letzten Autobrücke vor der Tschechengrenze.

"Die Maßnahme wird vorsorglich durchgeführt, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten", teilte die Behörde gestern mit.

Die Spannbetonbrücke aus dem Jahr 1977 soll bis mindestens Jahresende für den gesamten Verkehr gesperrt bleiben.

"Die Vollsperrung muss so lange bestehen bleiben, bis auf Basis von Bauwerks- und Materialuntersuchungen eine ausreichende Standsicherheit des Bauwerks durch statische Berechnungen mit der gebotenen Sicherheit nachgewiesen werden kann", erklärt Amtssprecherin Corinna Saring.