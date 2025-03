Zukunft der Schüler in Gefahr: Dresdner Universitätsschule schlägt Alarm

Dresden - Alarm an Dresdens "Schule der Zukunft": Seit 2019 wird an der Cämmerswalder Straße unterrichtet und gleichzeitig der Unterricht selbst erforscht. Bereits jetzt platzt die dort ansässige Universitätsschule, im mittlerweile gammeligen DDR-Altbau, aus allen Nähten und Schüler müssen in einem Container-Anbau unterrichtet werden. Der Abi-Jahrgang 2027/28 steht vor dem berechenbaren Super-GAU.