Dieses Wochenende: Moritzburg zeigt seine Elite-Hengste
Dresden - Tradition wird in Moritzburg stets mit Blick in die Zukunft gepflegt. Zumindest, wenn es um die staatliche Pferdezucht geht. Am Wochenende lädt das Landgestüt zur Hengstpräsentation. Für Pferdeliebhaber wie auch Züchter bietet sich die Gelegenheit, die Elite-Hengste zum Auftakt der neuen Zuchtsaison aus nächster Nähe zu erleben.
An beiden Tagen werden alle 85 Landbeschäler, also Zuchthengste im Auftrag des Freistaates, vorgestellt.
Einer von ihnen ist der vierjährige "Very Good", ein Sächsisch-Thüringisches Schweres Warmblut: "Der zeichnet sich durch seinen wirklich sehr umgänglichen Charakter aus und er ist immer arbeitsbereit", bescheinigt Gestütsoberwärter Phil Teifel (38).
Sowohl Pferd als auch Kutschenfahrer sind dabei mehrfach ausgezeichnet: "Very Good" war Reservesieger der Moritzburger Hengsttage 2024 und Sieger der Hengstleistungsprüfung 2025.
Phil Teifel wurde 2023 und 2024 Bundes-Champion der Fahrpferde.
Parade findet in 2025 eröffneter Reithalle des Landgestüts statt
Von der einstudierten Choreografie bis zur Organisation der 85 Pferde hinter den Kulissen: Damit die Präsentation reibungslos abläuft, sind im Vorfeld intensive Vorbereitungen nötig.
Ziel ist es, alle Hengste optimal und entsprechend ihrer jeweiligen Leistungsanforderungen zu zeigen: "Die Springpferde springen, es wird Dressurreiten gezeigt und die Zugpferde werden mit verschiedenen Kutschen zu sehen sein", erläutert Gestüts-Chefin Kati Schöpke (45) voller Vorfreude.
Austragungsort ist die 2025 feierlich eröffnete Multifunktions-Reithalle des Landgestüts. Mit einer Reitfläche von 4200 Quadratmetern bietet sie Platz für 824 Zuschauer.
Karten sind noch verfügbar
Am Samstag stehen die Spezialpferderassen Kaltblut, Haflinger, Edelbluthaflinger sowie Schweres Warmblut im Fokus. Am Sonntag folgen die Reitpferderassen und das Deutsche Reitpony.
Beide Veranstaltungen beginnen um 13 Uhr und dauern rund dreieinhalb Stunden (Eintritt: 8 Euro, Karten noch verfügbar). Infos: saechsische-gestuetsverwaltung.de/termine
Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann (2)