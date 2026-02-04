Dieses Wochenende: Moritzburg zeigt seine Elite-Hengste

Dresden - Tradition wird in Moritzburg stets mit Blick in die Zukunft gepflegt. Zumindest, wenn es um die staatliche Pferdezucht geht. Am Wochenende lädt das Landgestüt zur Hengstpräsentation. Für Pferdeliebhaber wie auch Züchter bietet sich die Gelegenheit, die Elite-Hengste zum Auftakt der neuen Zuchtsaison aus nächster Nähe zu erleben.

Das preisgekrönte Duo von Hengst "Very Good" und Gestütsoberwärter Phil Teifel (38) beim Training. © Norbert Neumann

An beiden Tagen werden alle 85 Landbeschäler, also Zuchthengste im Auftrag des Freistaates, vorgestellt.

Einer von ihnen ist der vierjährige "Very Good", ein Sächsisch-Thüringisches Schweres Warmblut: "Der zeichnet sich durch seinen wirklich sehr umgänglichen Charakter aus und er ist immer arbeitsbereit", bescheinigt Gestütsoberwärter Phil Teifel (38).

Sowohl Pferd als auch Kutschenfahrer sind dabei mehrfach ausgezeichnet: "Very Good" war Reservesieger der Moritzburger Hengsttage 2024 und Sieger der Hengstleistungsprüfung 2025.

Phil Teifel wurde 2023 und 2024 Bundes-Champion der Fahrpferde.